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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 18:31 | 

Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınav tarihi araştırılıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Normal şartlarda aralık ayının ilk haftası organize edilecek sınavlar, ileri bir tarihte yapılacak. Söz konusu sınavlara katılım sağlayarak liseden mezun olma planı yapan binlerce vatandaş da ertelenen AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınav tarihi belli oldu mu?

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2020-2021 eğitim yılı AÖL 1. dönem sınavları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Sınav tarihlerinin ertelenmesinin ardından adaylar, yeni sınav tarihi bilgisini öğrenerek, söz konusu sınavlara hazırlanmak istiyor. İşte, açık lise sınav tarihi...

2ERTELEME KARARI ALINDI
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ERTELEME KARARI ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

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"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

4SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK
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SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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