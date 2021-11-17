Engelliler ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı! İşte başvuru detayları

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri 2014'ten beri destekleyen İŞKUR, bugüne kadar 3 bin 198 engelli ve 2 bin 315 eski hükümlüye 229 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağladı.



Daha önce elden veya posta yoluyla alınan engelli hibe desteği başvuruları, engelli vatandaşların evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşındı.



Bu yöntemle daha fazla engelli bireyin girişimciliğine destek olunması hedeflendi.



