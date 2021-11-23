Engelli öğretmen tercih başvurusu ne zaman bitecek? İşte MEB 750 engelli öğretmen atama tarihi

4.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),



4.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),



4.4. Ön başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi,



4.5. Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,



4.6. Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,



4.7. Güncel tarihli adlî sicil kaydını gösterir belge, istenecektir.