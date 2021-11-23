Engelli öğretmen tercih başvurusu ne zaman bitecek? İşte MEB 750 engelli öğretmen atama tarihi
Engelli öğretmen tercih başvurularının son günü adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl yapılacak olan 750 engelli öğretmen atamaları için 8-12 Kasım tarihlerinde yapılan ön başvuru sonrası, tercih başvuruları 22 Kasım'da başladı. 3 Aralık'ta yapılacak atamalar öncesi adaylar tercih başvurularını MEB kontenjan bilgisine göre gerçekleştirecekler. 2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından yapılacak atamaların sonuçları bakanlık tarafından son aşamada yayınlanacak. Peki, Engelli öğretmen tercih başvurusu ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
750 engelli öğretmen atama tercihleri için süre başladı. 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular bakanlık tarafından gerçekleşti. İkinci ve son aşamada ise aday öğretmenler 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirecekler. Atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak. Tercih başvurusunda dikkate alınacak olan kontenjanlar da "https://personel.meb.gov.tr/" üzerinden yayınlanacak.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Atama tercih işlemleri 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular http://basvurular.meb.gov.tr/ internet sitesinden Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No ile T.C. Kimlik Numarası ile tamamlanacak. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
-Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.
-EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
-Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
-Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.
-Ataması yapılanlara il millî eğitim müdürlüklerince 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır.
-Ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında:
4.1. Aday tarafından ön başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esasbelgelerin aslı,
-EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
-Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
-Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.
-Ataması yapılanlara il millî eğitim müdürlüklerince 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır.
-Ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında:
4.1. Aday tarafından ön başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esasbelgelerin aslı,
4.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
4.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
4.4. Ön başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi,
4.5. Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,
4.6. Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,
4.7. Güncel tarihli adlî sicil kaydını gösterir belge, istenecektir.
4.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
4.4. Ön başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi,
4.5. Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,
4.6. Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,
4.7. Güncel tarihli adlî sicil kaydını gösterir belge, istenecektir.