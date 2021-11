Engelli öğretmen tercih başvurusu ne zaman bitecek? İşte MEB 750 engelli öğretmen atama tarihi

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Atama tercih işlemleri 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular http://basvurular.meb.gov.tr/ internet sitesinden Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No ile T.C. Kimlik Numarası ile tamamlanacak. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.