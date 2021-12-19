Engelli maaşı/engelli aylığı ne kadar? İşte güncel 2022 tutarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğini söyledi. Bu gelişmenin ardından 2022 engelli maaşı gündeme geldi. Peki, Engelli maaşı/engelli aylığı ne kadar oldu?
Asgari ücret, birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle milyonlarca vatandaşı da yakından ilgilendiriyor. Birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek. En çok merak edilenlerden biri de engelli aylıkları. İşte, 2022 engelli maaşı miktarı...
KİMLER BAKIM MAAŞI ALABİLİYOR?
Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.
Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.
Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.