En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? İşte 9 Eylül Kandilli son depremler haritası

Malkara’da vatandaşları korkuttu Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde de hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Telefonlara sarılan bazı vatandaşların ise yakınlarını aradığı gözlendi. Malkara sakini bir vatandaş ise, “Keyifle çorba içiyordum. Bir anda sallantı olunca dışarı kaçtık, çorba yarıda kaldı. Kısa süreli bir korku yaşadık” diye konuştu.