En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? İşte 9 Eylül Kandilli son depremler haritası
Dün gece saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. İstanbul ve yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Eylül 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu...
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İstanbul'da hissedilen son depremler sonrası pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Son depremler 9 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Marmara Denizi'nin de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, İstanbul haricinde en son nerede deprem oldu? İşte, İstanbul ve tüm iller için son dakika depremler listesi...
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4.3 şiddetinde deprem, Tekirdağ’ın yanı sıra Trakya ve İstanbul’da da vatandaşları korkuttu. Panik yaşayan bir vatandaş, “Depreme çorba içerken yakalandık, yarıda bırakıp dışarı kaçtık” dedi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gece yarısı 00.57’de Şarköy Güzelköy Mahallesi açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası can kaybı yada yaralanan olmadığı kaydedildi.
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Tekirdağ genelinde korkutan deprem, İstanbul ve komşu illerde de hissedildi. Depreme ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Malkara’da vatandaşları korkuttu
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde de hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Telefonlara sarılan bazı vatandaşların ise yakınlarını aradığı gözlendi. Malkara sakini bir vatandaş ise, “Keyifle çorba içiyordum. Bir anda sallantı olunca dışarı kaçtık, çorba yarıda kaldı. Kısa süreli bir korku yaşadık” diye konuştu.
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Deprem çantanızda mümkün olduğunca önemli belgelerinize yer vermeye gayret gösterin;
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri Zorunlu Deprem Poliçesi Diplomalar Pasaport, banka cüzdanı vb. Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
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HİJYEN MALZEMELERİ
Sabun ve Dezenfektanlar Diş fırçası ve macunu Islak mendil Tuvalet kâğıdı Hijyenik ped DİĞER MALZEMELER
İlk yardım çantası Uyku tulumu veya battaniye Çakı, düdük, küçük makas Kâğıt, kalem Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)