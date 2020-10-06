6 Ekim Amazon Prime İndirimli ve En çok Satan Aktüel Ürünler Kataloğu

JBL C100, hem rahat hem de iyi ses performansına sahip kulaklık arayanlar için muhteşem bir tasarıma sahip. Kırmızı, siyah ve beyaz olarak üç farklı renk seçeneğine sahip kulaklığın aynı zamanda tek tuşla kontrol özelliği de mevcut. Rahat kulaklık yapısı ile de uzun süre kullanımda bile rahatsız etmeyecek.