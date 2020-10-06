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Teknoloji
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 11:43 | 

6 Ekim Amazon Prime İndirimli ve En çok Satan Aktüel Ürünler Kataloğu

Amazon Prime indirimli alabileceğiniz en iyi teknoloji ürünlerine bir göz atın…Bu bir ilandır

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JBL C100, hem rahat hem de iyi ses performansına sahip kulaklık arayanlar için muhteşem bir tasarıma sahip. Kırmızı, siyah ve beyaz olarak üç farklı renk seçeneğine sahip kulaklığın aynı zamanda tek tuşla kontrol özelliği de mevcut. Rahat kulaklık yapısı ile de uzun süre kullanımda bile rahatsız etmeyecek.

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Xiaomi Mijia Projeksiyon, evde film zevkini ikiye katlayacak. Sinemaya gidemediğimiz şu günlerde sinemayı evinize kadar getirecek. Karanlık ortamda muhteşem görüntü kalitesiyle sizi de etkileyecek.

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SteelSeries Arctis 1 kablolu oyuncu kulaklığı, PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch ve mobil gibi tüm oyun platformlarına uyumlu. Dengeli ses algısı ve özelliklerini vurgulayan kulaklık, sesinizin net ve doğal olması için üstün gürültü engelleme amacıyla uçak taşıyıcı güverte personelli tarafından kullanılanın aynısı çift yönlü tasarımlı çıkarılabilir Arctis ClearCast mikrofon kullanır.

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Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Honor Band 5 akıllı bileklik, su geçirmez özelliğe sahip. Fotoğraf çekme, uyku takibi, kalp atış hızı ölçme, kalori hesaplama, adım sayma, çağrı görüntüleme ve reddetme gibi pek çok özelliğe de sahip. Ürünün siyah ve pembe olarak da iki farklı renk seçeneği mevcut.

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Hobimtek akıllı dijital fotoğraf resim çerçevesi, 7 inçlik büyüklüğüyle tüm resimlerinizi tek bir çerçevede bulundurma imkanı sunuyor. Video oynatma fonksiyonu da bulunan çerçeve uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor.

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Celly Prosterilizer sterilizatör ile telefonunuzu, kulaklıklarınızı, maskelerinizi, eldivenlerinizi, kişisel eşyalarınızı ve aksesuarlarınızı sterilize edin. Mikroorganizmaların %99'unu 5 dakikada yok eder.

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Philips Aj2000/12 dijital saat sayesinde sevdiğiniz müzikle uykuya dalabilirsiniz. Ayna tipi ekranıyla şık bir tasarıma sahip olan akıllı saat, alarm özelliğine de sahip.

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Beats Pill+ taşınabilir hoparlör, muhteşem ve pürüzsüz ses kalitesiyle dikkatleri üzerine topluyor. Bluetooth aygıtınızla eşleştirip kullanabileceğiniz hoparlör tek seferde 12 saatlik çalışabilir pil ömrüne sahip.

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