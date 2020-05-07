En çok satan hoparlörler

Farklı özelliklere sahip pek çok hoparlör seçeneği mevcut. Modelden modele ve markadan markaya değişen hoparlörleri sizin için listeledik.
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Xiaomi Mini 4.0 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
5 santimetre çapında ve silindir şeklinde olan Xiaomi Mi Mini Bluetooth Hoparlör, dahili mikrofonu ile de sesli görüşme yapma imkanı sunuyor. 4 saate kadar kesintisiz bir şekilde müzik dinleyebileceğiniz hoparlör, şarkı çalınmadığı zaman telefon ile iletişimi kesip gereksiz enerji tüketimini de engelliyor.
Darbelere karşı dayanıklı tasarımıyla Sony SRS-XB01W Taşınabilir Hoparlör, 6 saate kadar çalışabiliyor. İstediğiniz yerde müzik dinleyebileceğiniz üründe sevdiğiniz şarkının sesini telefonunuzdan da kontrol etme imkanı sunuyor.
Yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz Jbl Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, su geçirmez bir yapıya sahip. 5 saate kadar kesintisiz ses kalitesi sağlayan ürün, gürültü önleyici mikrofonuyla telefon görüşmelerinizi yapmanıza olanak tanıyor.
Sesli yönlendirmeler ile kolay bluetooth bağlantısı olan ürün, Bose Connect uygulamasıyla yazılım güncelleme ipuçlarına ulaşım sağlarken hoparlörler arası geçiş imkanı da tanıyor. Ayrıca, suya dayanıklı olduğu için havuzda, parkta veya dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.