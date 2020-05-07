En çok satan hoparlörler

Xiaomi Mini 4.0 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 5 santimetre çapında ve silindir şeklinde olan Xiaomi Mi Mini Bluetooth Hoparlör, dahili mikrofonu ile de sesli görüşme yapma imkanı sunuyor. 4 saate kadar kesintisiz bir şekilde müzik dinleyebileceğiniz hoparlör, şarkı çalınmadığı zaman telefon ile iletişimi kesip gereksiz enerji tüketimini de engelliyor.