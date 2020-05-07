MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEn çok satan hoparlörler
GeriTeknoloji En çok satan hoparlörler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 15:16,

En çok satan hoparlörler

Farklı özelliklere sahip pek çok hoparlör seçeneği mevcut. Modelden modele ve markadan markaya değişen hoparlörleri sizin için listeledik.

Bu bir ilandır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Xiaomi Mini 4.0 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mini 4.0 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

5 santimetre çapında ve silindir şeklinde olan Xiaomi Mi Mini Bluetooth Hoparlör, dahili mikrofonu ile de sesli görüşme yapma imkanı sunuyor. 4 saate kadar kesintisiz bir şekilde müzik dinleyebileceğiniz hoparlör, şarkı çalınmadığı zaman telefon ile iletişimi kesip gereksiz enerji tüketimini de engelliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
2Sony SRS-XB01W Taşınabilir Hoparlör
Abone Olgoogle-news

Sony SRS-XB01W Taşınabilir Hoparlör

Darbelere karşı dayanıklı tasarımıyla Sony SRS-XB01W Taşınabilir Hoparlör, 6 saate kadar çalışabiliyor. İstediğiniz yerde müzik dinleyebileceğiniz üründe sevdiğiniz şarkının sesini telefonunuzdan da kontrol etme imkanı sunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
3Jbl Jblgo2Yel Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
Abone Olgoogle-news

Jbl Jblgo2Yel Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz Jbl Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, su geçirmez bir yapıya sahip. 5 saate kadar kesintisiz ses kalitesi sağlayan ürün, gürültü önleyici mikrofonuyla telefon görüşmelerinizi yapmanıza olanak tanıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
4Bose SoundLink Color II Bluetooth Hoparlör
Abone Olgoogle-news

Bose SoundLink Color II Bluetooth Hoparlör

Sesli yönlendirmeler ile kolay bluetooth bağlantısı olan ürün, Bose Connect uygulamasıyla yazılım güncelleme ipuçlarına ulaşım sağlarken hoparlörler arası geçiş imkanı da tanıyor. Ayrıca, suya dayanıklı olduğu için havuzda, parkta veya dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
5Anker SoundCore Icon Bluetooth Hoparlör
Abone Olgoogle-news

Anker SoundCore Icon Bluetooth Hoparlör

Tasarımıyla dikkat çeken Anker SoundCore Icon Bluetooth Hoparlör, kullanıcılarına yüksek performans sunuyor. Suya da dayanıklı olan hoparlör, tek bir şarjla uzun süre çalışabiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
6Harman Kardon Go + Play Mini Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
Abone Olgoogle-news

Harman Kardon Go + Play Mini Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

İşlevselliği ile dikkat çeken ürünün şarj edilebilir pili sayesinde 8 saate kadar çalışabiliyor. Yüksek performans vaat eden hoparlörü yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
7JBL JBLCLIP3WHT Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
Abone Olgoogle-news

JBL JBLCLIP3WHT Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Su geçirmez bir yapıya sahip olan JBL Taşınabilir Bluetooth Hoparlör'ü yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Telefon görüşmelerinizi de yapabileceğiniz ürün 10 saate kadar çalma süresi sunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
8Spigen R12S 5W Hoparlör
Abone Olgoogle-news

Spigen R12S 5W Hoparlör

Yüksek çözünürlüklü bir ses kalitesi sunan Spigen R12S 5W Hoparlör, bluetooth özellikli tüm cihazlarla uyumlu. Bluetooth özelliği olmayan cihazlarda ise 3,5 mm ses girişi bulunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
9
Abone Olgoogle-news

Diğer ihtiyaçlarınız için daha fazla ürünü incelemek isterseniz Amazon.com.tr'ye göz atabilirsiniz.

Ürünleri incelemek ve satın almak için tıklayın
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi