Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte güncel emlak vergisi ödeme tarihleri

KİMLER VERGİDEN MUAF? En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; *Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,* SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, (ve bunların dul ve yetimleri)* Engelliler,* Gaziler,* Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar. (EVK Md. 8).