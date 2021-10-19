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Haber Giriş: 19 Ekim 2021 - 11:53 | 

Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte güncel emlak vergisi ödeme tarihleri

Emlak vergisi ödemeleri ev sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl ödenecek emlak vergisinin 1. taksiti geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanmıştı. Vergi mükellefleri şimdi 2. taksit için ödeme yapacakları tarihi sorguluyor. Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman?

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Pek çok konut sahibi vatandaş, emlak vergisi taksit ödemeleri hakkında araştırma yapıyor. Bu yıl ödeyecekleri emlak vergisinin 2. taksit ödemelerinin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, güncel emlak vergisi ödeme tarihleri...

2EMLAK VERGİSİ NEDİR

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor.

3EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT NE ZAMAN

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT NE ZAMAN?

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için süreç 1 Kasım’da başladı ve 30 Kasım’da sona erecek. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.

4KİMLER VERGİDEN MUAF

KİMLER VERGİDEN MUAF?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; *Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,* SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, (ve bunların dul ve yetimleri)* Engelliler,* Gaziler,* Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar. (EVK Md. 8).

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