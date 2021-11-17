Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte 2021 emlak vergisi ödeme tarihleri

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN? Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için süreç 1 Kasım’da başladı ve 30 Kasım’da sona erecek. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.