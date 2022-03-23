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EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 EKYS sonuç tarihi

#EKYS#EKYS Sonuçları#Osym

2022 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS), 20 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Sınavın tamamlanması ardından adayların gözü kulağı EKYS sonuç duyurusunda. Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 EKYS sonuç tarihi

1/3EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak İşte 2022 EKYS sonuç tarihi

ÖSYM takvimi ile EKYS sonuç tarihi duyuruldu. 2022 takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKYS sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden açıklanacak.

2/3EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak İşte 2022 EKYS sonuç tarihi

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

3/3EKYS NEDİR

EKYS NEDİR?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.

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#EKYS#EKYS Sonuçları#Osym