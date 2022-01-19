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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte engelli memur atamasında son durum

#EKPSS#EKPSS Tercihleri#Seoanasayfa

Kamuya engelli personel yerleştirme tercih işlemlerinde bekleyiş devam ediyor. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na göre tercihlerini tamamladı. Şimdi ise yapılacak değerlendirmenin ardından, yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak İşte engelli memur atamasında son durum

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerine ilişkin tercihler sona erdi. Başvuru sürecinin ardından gözler EKPSS sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM, EKPSS sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili bilgilendirmeyi resmi adresi üzerinden yapacak. İşte, engelli memur atamasında son durum...

2/3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Tercih işlemleri 14 Ocak tarihinde sona ermişti. ÖSYM tarafından daha önce gerçekleşen tercih işlemleri dikkate alındığında, EKPSS tercih sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

3/3YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

 

 

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#EKPSS#EKPSS Tercihleri#Seoanasayfa