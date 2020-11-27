EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EKPSS sonuç açıklanma tarihi
EKPSS sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. EKPSS 2020 yılında 15 Kasım’da yapıldı. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan, Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yer aldı. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre sonuç tarihi
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EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 yılında 15 Kasım Pazar günü merkezi olarak düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınavda, soruları cevaplama süresi 60 dakika oldu, katılımcıların engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süreler verildi. ÖSYM, EKPSS sonuçlarının aralık ayında açıklanacağını duyurdu.
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EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.