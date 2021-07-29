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Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 - 11:09 | 

EKPSS sınavı ne zaman? İşte 2021 EKPSS oturumu hakkında son bilgiler

EKPSS başvuru ve sınav takvimi, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen EKPSS sınavının başvuru ve sınav tarihi, söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Peki, EKPSS sınavı ne zaman?

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1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvurular için araştırmalar hız kazandı. 2021 EKPSS sınavının oturumuna katılımı planlayan vatandaşlar, konuya dair tarih bilgisini araştırıyor. İşte, 2021 EKPSS takvimi ile ilgili son bilgiler...

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KPSS'nin engelli bireylere yönelik oturumu 2 yıldan bir yapılıyor. EKPSS oturumu, 2021 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.

3EKPSS HAKKINDA

EKPSS HAKKINDA

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

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