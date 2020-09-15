EKPSS ne zaman? Engelli memur adaylarının gözü KPSS tarihinde!
Engellilerin, kamuda istihdamı için ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS sınavının 2020 etabı için geri sayım devam ediyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sınavın tarihinin yeniden belirleneceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından şimdi, engelli memur adaylarının tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, 2020 EKPSS ne zaman?
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1
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın uygulanma tarihinin yeniden belirleneceğini duyurdu. Söz konusu sınavın 11 Ekim'de yapılması planlanıyordu. Şimdi ise yeni tarihi araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
3
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Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı kaydedildi.
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ÖSYM'den konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.