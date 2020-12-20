EKPSS kura tercihleri ne zaman? İşte son gelişmeler

İlköğretim/ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) dahil)/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.