MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEKPSS kura tercihleri ne zaman? İşte son gelişmeler
GeriGündem EKPSS kura tercihleri ne zaman? İşte son gelişmeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 18:34 | 

EKPSS kura tercihleri ne zaman? İşte son gelişmeler

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kuraya katılım başvuruları, 18-30 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmıştı. Gözler şimdi kurasında. Peki, EKPSS kura tercihleri ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2020 EKPSS kurasına ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki engelli adaylar başvurularını tamamladı. İşte, EKPSS kurası hakkında bilgi...

2EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS kura tercih tarihleri henüz belli değil. Geçmiş yıllar baz alındığında sürecin yakın zaman içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

3
Abone Olgoogle-news

İlköğretim/ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) dahil)/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

4
Abone Olgoogle-news

Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi