EKPSS kura tercihleri ne zaman? İşte son gelişmeler
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kuraya katılım başvuruları, 18-30 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmıştı. Gözler şimdi kurasında. Peki, EKPSS kura tercihleri ne zaman?
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1
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2020 EKPSS kurasına ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki engelli adaylar başvurularını tamamladı. İşte, EKPSS kurası hakkında bilgi...
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EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS kura tercih tarihleri henüz belli değil. Geçmiş yıllar baz alındığında sürecin yakın zaman içinde başlayacağı tahmin ediliyor.
3
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İlköğretim/ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) dahil)/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.
4
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Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.