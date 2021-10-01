Ek tercihlerin sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonucu için gözler ÖSYM duyurular ekranında
2021-YKS Ek Yerleştirme tercihleri, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı. Tercih telaşını geride bırakan adaylar, şimdi ÖSYM'nin yerleştirme işlemlerini tamamlayıp tercih sonuçlarını duyurmasını bekliyor. YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin duyurular ekranı üzerinden takip ediliyor. Peki, üniversite tercih sonuçlarında son durum ne? Ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?
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YKS ek tercih sonuç bekleyişi devam ederken gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversite kayıtlarının ekim ayında gerçekleşecek olması nedeniyle YKS ek tercih sonuçlarının da bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 9 gün sonra 2 Ekim’de açıklanmıştı.
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Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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İKİNCİ EK YERLEŞTİRME FORSATI
Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.
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İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.