Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? MEB öğretmenlere ödeme yapacak!
Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına 24 Ağustos'ta mesleki gelişim programıyla başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden açılış konuşmasıyla başlayan programda ilk ders, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar oldu. Şimdi ise öğretmenler için ödemesi planlanan eğitim ödeneği hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
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Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları başladı. Şimdi ise eğitim ödeneği araştırılıyor. Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak. Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılmıştı.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.
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NE ZAMAN VERİLECEK?
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenen eğitim ödeneği yardımı, okulların açılmasına kısa bir süre kala gündem oldu.
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Söz konusu ödemelerin eylül ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.