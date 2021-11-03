Efsane Cuma indirimleri yaklaşıyor. Seçili ürünlerde %80'a varan indirimlerin olacağı Efsane Cuma her yıl kasım ayının bir geleneği halinde geldi. Peki bu yıl Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?
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Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Türkiye'de firmalar çocuğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Birçok marka, alışveriş sitesi yüzde 50 üzerine varan indirimler yapıyor.
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Türkiye’de Efsane Cuma, Muhteşem Cuma, Süper Cuma isimleriyle bilinen Black Friday’ın tarihi 1930’lu yıllara dayanıyor.
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1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.