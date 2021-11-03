Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Türkiye'de firmalar çocuğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Birçok marka, alışveriş sitesi yüzde 50 üzerine varan indirimler yapıyor.