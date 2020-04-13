Eczanelerden maske nasıl alınır? Eczanelerden maske alımı için E-Devlet kodu görüntüleme

Eczanelerden maske alımı için belirli işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Maske şifresi Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına ulaştırılmayan vatandaşlar, eczanelere gelseler dahi ücretsiz maske imkanından faydalanamayacak. O nedenle eczanelerden ücretsiz maske alabilmek için öncelikle cep telefonlarına mesaj gelmesi gerekecek. Peki, E-Devlet üzerinden ücretsiz maske kodu için başvuru nasıl yapılır? İşte, E-Devlet ve PTT ücretsiz maske başvurusu hakkında detaylı bilgiler



ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?



Kişi başı 5 adet verilecek olan ücretsiz maske 20 ila 65 yaş arası vatandaşların kullanımı için temin edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek olan maske şifresi, 10 günde bir 5 adet maskenin alınmasına imkan tanıyacak.



Şifresi bulunmayan vatandaşların, eczanelerden ücretsiz maske temin etmesi mümkün olamayacak.



Şifreler, E-Devlet başvurusunun ardından Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilecek. Peki, eczanelerden maske temini için ücretsiz maske kodu nasıl alınır? İşte, ücretsiz maske E-Devlet başvuru ekranı...