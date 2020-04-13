Eczanelerden maske nasıl alınır? Eczanelerden maske alımı için E-Devlet kodu görüntüleme
E-Devlet başvurusu ile PTT üzerinden ücretsiz maske siparişi verebilen vatandaşlar için süreç, eczaneler üzerinden de devam edebilecek. 20 ila 65 yaş arasındaki vatandaşların temin edebileceği ücretsiz maske başvurusu, E-Devlet ve EPTTAvm üzerinden yapılabilecek. Ücretsiz maske eczaneler aracılığıyla da temin edilebilecek. Eczanelerden ücretsiz maske alabilmek için cep telefonlarına gelen kod kullanılacak. Peki, eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte, E-Devlet başvurusu ile cep telefonuna gelecek olan kod hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Eczanelerden maske alımı için belirli işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Maske şifresi Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına ulaştırılmayan vatandaşlar, eczanelere gelseler dahi ücretsiz maske imkanından faydalanamayacak. O nedenle eczanelerden ücretsiz maske alabilmek için öncelikle cep telefonlarına mesaj gelmesi gerekecek. Peki, E-Devlet üzerinden ücretsiz maske kodu için başvuru nasıl yapılır? İşte, E-Devlet ve PTT ücretsiz maske başvurusu hakkında detaylı bilgiler
ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
Kişi başı 5 adet verilecek olan ücretsiz maske 20 ila 65 yaş arası vatandaşların kullanımı için temin edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek olan maske şifresi, 10 günde bir 5 adet maskenin alınmasına imkan tanıyacak.
Şifresi bulunmayan vatandaşların, eczanelerden ücretsiz maske temin etmesi mümkün olamayacak.
Şifreler, E-Devlet başvurusunun ardından Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilecek. Peki, eczanelerden maske temini için ücretsiz maske kodu nasıl alınır? İşte, ücretsiz maske E-Devlet başvuru ekranı...
2
Maske başvurusu yapabilmek için öncelikle sayfanın altındaki linke tıklamalısınız.
Linke tıkladıktan sonra açılan sayfada sizden TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgileri talep edilecek. Bunları giriniz.
Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazınız.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna basabilirsiniz.
Dilerseniz “Aile bireyi ekle” butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da başladı. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları aracılığıyla telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek.
4
İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500’er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz” dedi.
5
PTT İLE MASKE NE ZAMAN GELİR?
E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.