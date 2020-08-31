EBA TV tekrar saatleri ne zaman? TRT EBA ders tekrar saatleri açıklandı
EBA TV tekrar saatleri yayımlanan uzaktan eğitim ders programı ile belli oldu. 31 Ağustos’ta başlayan uzaktan eğitimde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri farklı kanallardan veriliyor. TRT EBA TV derslerinin tekrarları aynı gün içerisinde yayınlanacak. Peki EBA ilkokul, ortaokul, lise tekrar saatleri ne zaman başlıyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan TRT EBA TV tekrar saatleri
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EBA ders tekrarları ile ilgili araştırmalar hızlandı. 31 Ağustos’ta başlayan uzaktan eğitim derslerinin saatini kaçıran öğrenciler, ders tekrarlarını da aynı gün içerisinde izleyebiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan uzaktan eğitim ders programı içerisinde konu ile ilgili açıklama yapıldı. TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’da sona erecek. Ortaokul ders tekrarları 14:30’da, lise ders tekrarları ise 15:30’da başlayacak. İşte tüm derslerin tekrar saatleri..
EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’da sona erecek. 31 Ağustos’ta ilk olarak ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli ders tekrarı yayınlanacak.
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EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’a kadar devam edecek.
EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ Lise ders tekrarları saat 15:30’da başlayacak ve 21:30’a kadar devam edecek. Ders tekrarları da 9. sınıf dersleri ile başlayacak. Son üç der 9-10-11 ve 12. sınıflar için ortak olacak.