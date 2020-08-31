EBA TV tekrar saatleri ne zaman? TRT EBA ders tekrar saatleri açıklandı

EBA ders tekrarları ile ilgili araştırmalar hızlandı. 31 Ağustos’ta başlayan uzaktan eğitim derslerinin saatini kaçıran öğrenciler, ders tekrarlarını da aynı gün içerisinde izleyebiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan uzaktan eğitim ders programı içerisinde konu ile ilgili açıklama yapıldı. TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’da sona erecek. Ortaokul ders tekrarları 14:30’da, lise ders tekrarları ise 15:30’da başlayacak. İşte tüm derslerin tekrar saatleri..



EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’da sona erecek. 31 Ağustos’ta ilk olarak ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli ders tekrarı yayınlanacak.