EBA TV nasıl ve nereden izlenir? 2 Eylül EBA TV ilkokul ortaokul ve lise ders programı belli oldu!
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan başlayan öğrenciler, EBA TV üzerinden derslerini almaya devam ediyor. Televizyon üzerinden EBA TV ayarlama, internet üzerinden ise EBA TV izle ve öğrenci girişi sayfaları üzerinden izlenebilen canlı yayın, öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan bugüne ait ders programı listesi de araştırılıyor. Peki, EBA TV nasıl ve nereden izlenir? İşte, 2 Eylül EBA TV ilkokul ortaokul ve lise ders programı...
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EBA TV canlı yayını öğrenciler ve velileri tarafından gün gün takip ediliyor. EBA TV yayını, ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı kanallardan oluşuyor. 09.00 itibariyle başlayan ve tekrar yayınları gün içinde devam eden EBA TV'nin nasıl izlendiği 2 Eylül'de araştırılıyor. İşte, 2 Eylül EBA TV canlı yayın izle ekranı ve güncel ders programı hakkında ayrıntılar....
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UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI YAYIMLANDI
31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri açıklandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00’da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00’da 11:00’a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00’da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.
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EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.
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CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına veriliyor. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.
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EBA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar.
Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için yurt genelindeki okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu.
Yalova’da kurulan 21 EBA Destek Noktası’ndan birini Vali Muammer Erol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı, ailelerin, çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için de veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek. Video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.