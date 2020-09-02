Gündem Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 07:48 | 02 Eylül 2020 - 07:49

EBA TV nasıl ve nereden izlenir? 2 Eylül EBA TV ilkokul ortaokul ve lise ders programı belli oldu!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan başlayan öğrenciler, EBA TV üzerinden derslerini almaya devam ediyor. Televizyon üzerinden EBA TV ayarlama, internet üzerinden ise EBA TV izle ve öğrenci girişi sayfaları üzerinden izlenebilen canlı yayın, öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan bugüne ait ders programı listesi de araştırılıyor. Peki, EBA TV nasıl ve nereden izlenir? İşte, 2 Eylül EBA TV ilkokul ortaokul ve lise ders programı...