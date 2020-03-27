EBA TV izle: EBA şifre alma ve EBA giriş gerekmeden uzaktan eğitim görüntüleme ekranı!
Şu ana kadar milyonlarca kez izlenen EBA TV canlı yayını ile bugün de ekranda yer alıyor. Uzman eğitimcilerin verdiği dersler, TRT aracılığıyla EBA TV üzerinden öğrencilere ulaştırılıyor. EBA giriş ve EBA şifre alma ekranları aracılığıyla ulaşılabilen uzaktan eğitim ekranları, aynı zamanda giriş yapmadan da açılabiliyor. Peki, EBA TV frekans ayarlama işlemi olamadan internet üzerinden canlı yayın izleme işlemi nasıl yapılır? İşte, interneti olmayan öğrenciler için TRT EBA TV canlı yayını ve internet bağlantısı olanlar için giriş yapmadan izleme seçeneği
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09.00 itibariyle başlayan ve tekrar yayınları ile 22.00'a kadar devam eden EBA TV canlı yayını öğrenciler ve velileri tarafından gün gün takip ediliyor. Her öğrencinin günlük 2 ila 3 ders arasında eğitim aldığı EBA TV yayını, ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı kanallardan oluşuyor. Peki, EBA TV internet üzerinden canlı olarak nasıl izlenir? İşte, TRT üzerinden 27 Mart EBA TV canlı yayın izle ekranı ve televizyonlar için frekans ayarlama süreci hakkında detaylı bilgiler
EBA TV CANLI YAYIN EKRANI VE FREKANS BİLGİLERİ
Yarıda kalan eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, EBA TV üzerinden derslerini almaya devam ediyor. Okulda gördükleri eğitim sürecinde yarım kalan müfredatı EBA TV canlı izle ekranı üzerinden aldıkları eğitimle tamamlamaya çabalayan öğrenciler, EBA ders programı aracılığıyla kendi saatlerinde ekran başına geçiyor. Televizyon üzerinden EBA TV ayarlama, internet üzerinden ise EBA TV izle ve öğrenci girişi sayfaları üzerinden izlenebilen canlı yayın, günlük en fazla 3 dersten oluşuyor.
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak açılmış canlı yayın ekranına ve televizyonlarınız üzerinden ayarlayabileceğiniz frekans bilgilerine sonraki sayfaya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sonraki sayfalarda EBA TV ders programını da görüntüleyebilir ve ekran başına hangi saatte geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz...
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EBA TV ilkokul ders programına bu görsele tıklayarak erişebilirsiniz. EBA TV ilkokul canlı yayınına ise aşağıdaki link üzerinden erişebilir, internetiniz yoksa sonraki sayfalarda yer alan frekans ayarlama bilgilerine erişebilirsiniz.
EBA TV ortaokul ders programına bu görsele tıklayarak erişebilirsiniz. EBA TV ortaokul canlı yayınına ise aşağıdaki link üzerinden erişebilir, internetiniz yoksa sonraki sayfalarda yer alan frekans ayarlama bilgilerine erişebilirsiniz.
EBA TV lise ders programına bu görsele tıklayarak erişebilirsiniz. EBA TV lise canlı yayınına ise aşağıdaki link üzerinden erişebilir, internetiniz yoksa sonraki sayfalarda yer alan frekans ayarlama bilgilerine erişebilirsiniz.
EBA TV dijital platformlarda da yerini aldı. Eğer evinizde D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi yayınlar var ise görüntüdeki kanal numaralarını kullanarak ilkokul, ortaokul ve lise için açılan yayınlara ulaşabilirsiniz.
Eğer bu platformlara sahip değilseniz ve uydu alıcınız var ise lütfen sonraki sayfaya geçerek frekans bilgilerini edininiz.
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HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.
HD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
SD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
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Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan; gelen talep üzerine 9 yaşında öğrenci yağmur Uğur’un televizyonuna, dersini takip etmesi için evine ekip göndererek ‘EBA TV’ yükletti.
Yağmur Uğur; televizyonunda ‘EBA TV olmadığından derslerine çalışamayınca aile büyükleri bağlı oldukları İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan’dan yardım talebinde bulundular. Muhtar Hüseyin Alparslan bu durumu Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan’a bildirdi. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan; 20 dakika içinde öğrencinin evine bir ekip göndererek, öğrencinin televizyonuna ‘EBA TV’ yükletti. Öğrenci Yağmur Uğur, televizyondan derslerini ‘EBA TV’den izleyerek derslerine çalışmaya başladı. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan’ın bu örnek davranışı çevrede taktirle karşılandı.