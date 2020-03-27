EBA TV izle: EBA şifre alma ve EBA giriş gerekmeden uzaktan eğitim görüntüleme ekranı!

09.00 itibariyle başlayan ve tekrar yayınları ile 22.00'a kadar devam eden EBA TV canlı yayını öğrenciler ve velileri tarafından gün gün takip ediliyor. Her öğrencinin günlük 2 ila 3 ders arasında eğitim aldığı EBA TV yayını, ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı kanallardan oluşuyor. Peki, EBA TV internet üzerinden canlı olarak nasıl izlenir? İşte, TRT üzerinden 27 Mart EBA TV canlı yayın izle ekranı ve televizyonlar için frekans ayarlama süreci hakkında detaylı bilgiler



EBA TV CANLI YAYIN EKRANI VE FREKANS BİLGİLERİ



Yarıda kalan eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, EBA TV üzerinden derslerini almaya devam ediyor. Okulda gördükleri eğitim sürecinde yarım kalan müfredatı EBA TV canlı izle ekranı üzerinden aldıkları eğitimle tamamlamaya çabalayan öğrenciler, EBA ders programı aracılığıyla kendi saatlerinde ekran başına geçiyor. Televizyon üzerinden EBA TV ayarlama, internet üzerinden ise EBA TV izle ve öğrenci girişi sayfaları üzerinden izlenebilen canlı yayın, günlük en fazla 3 dersten oluşuyor.



EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak açılmış canlı yayın ekranına ve televizyonlarınız üzerinden ayarlayabileceğiniz frekans bilgilerine sonraki sayfaya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Sonraki sayfalarda EBA TV ders programını da görüntüleyebilir ve ekran başına hangi saatte geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz...