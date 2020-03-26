Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 07:21,
EBA TV frekans gerektirmeyen canlı yayın! EBA TV izle ortaokul, lise, ilkokul kanal bilgileri
Dün yapılan açıklamaya göre 30 Nisan'a kadar devam edecek olan uzaktan eğitim süreci EBA TV canlı yayını aracılığıyla takip edilebilecek. EBA TV frekans bilgileri gerektirmeden internet üzerinden de takip edilebilecek olan dersler, interneti olan öğrenciler için EBA öğrenci girişi yaparak ya da giriş yapmadan izleme seçeneklerine sahip olacak. TRT EBA TV giriş yapmadan izleme seçeneği arasında, TRT tarafından açılan internet sitesi de yer alacak. Bu internet sitesi, öğrencilerin EBA öğrenci giriş ekranına ulaşmadan doğrudan canlı yayınları internet üzerinden izlemelerine ve kaçırdıkları yayınları görüntülemelerine imkan sağlayacak. İşte, uzaktan eğitimin dördüncü gününde EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV izle ekranı hakkında bazı bilgiler
Veliler ve öğrencilerin gözdesi EBA TV canlı izle özelliği eğitimlerini aksatmadan almak isteyen öğrencilerin arama motorları aracılığıyla araştırdığı konular arasında yer alıyor. EBA TV ders programı sayesinde hangi saatlerde eğitim alabileceklerini bilecek olan öğrenciler, buna göre sisteme girerek EBA TV kanalından derslerini alabilecek. EBA TV TRT izle kanalından da canlı olarak takip edilebilecek. Peki, EBA TV canlı izle kanalı nasıl erişime açılır? İşte, tek tıkla ulaşabileceğiniz giriş yapmanıza gerek kalmadan izleyebileceğiniz EBA TV canlı izle kanalı hakkında detaylı bilgiler
GİRİŞ YAPMAYA GEREK KALMADAN EBA TV CANLI İZLE EKRANI
TRT EBA TV canlı yayını uzaktan eğitimin dördüncü gününde hız kesmeden devam ediyor. EBA TV TRT canlı yayını izlemek isteyen öğrenciler TRT'nin resmi sitesi üzerinden TRT EBA TV ekranında bulundukları öğrenim derecesine göre İlkokul, Ortaokul ve Lise yayınlarını bu ekran üzerinden canlı olarak takip edebiliyor.
EBA TV TELEVİZYON FREKANS BİLGİLERİ
Televizyon üzerinden EBA TV izlemek isteyen öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak oluşturulan kanallar aracılığıyla derslerini takip edebilecek.
EBA frekans ayarlama işlemi ve TRT canlı izle ekranına ulaşmak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…
“30 Nisan’a kadar okulların tatil olmasına karar verildi”
Koronavirüs Bilim Kurulu’yla ortaklaşa alınan karar sonrası uzaktan eğitim sürecinin uzayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatacağız. Ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan’a kadar okulların tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim hazırlığımız olduğu için daha da çalışmaları zenginleştirerek gereken ihtiyacı karşılaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili diğer mevzuat meselesi, ihtiyaçlar, sınavlar gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumumuzda olacak” diye konuştu.
EBA TV frekans ayarlama işlemleri için sonraki sayfaya geçiniz...
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