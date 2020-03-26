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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 07:21, /

EBA TV frekans gerektirmeyen canlı yayın! EBA TV izle ortaokul, lise, ilkokul kanal bilgileri

Dün yapılan açıklamaya göre 30 Nisan'a kadar devam edecek olan uzaktan eğitim süreci EBA TV canlı yayını aracılığıyla takip edilebilecek. EBA TV frekans bilgileri gerektirmeden internet üzerinden de takip edilebilecek olan dersler, interneti olan öğrenciler için EBA öğrenci girişi yaparak ya da giriş yapmadan izleme seçeneklerine sahip olacak. TRT EBA TV giriş yapmadan izleme seçeneği arasında, TRT tarafından açılan internet sitesi de yer alacak. Bu internet sitesi, öğrencilerin EBA öğrenci giriş ekranına ulaşmadan doğrudan canlı yayınları internet üzerinden izlemelerine ve kaçırdıkları yayınları görüntülemelerine imkan sağlayacak. İşte, uzaktan eğitimin dördüncü gününde EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV izle ekranı hakkında bazı bilgiler

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Veliler ve öğrencilerin gözdesi EBA TV canlı izle özelliği eğitimlerini aksatmadan almak isteyen öğrencilerin arama motorları aracılığıyla araştırdığı konular arasında yer alıyor. EBA TV ders programı sayesinde hangi saatlerde eğitim alabileceklerini bilecek olan öğrenciler, buna göre sisteme girerek EBA TV kanalından derslerini alabilecek. EBA TV TRT izle kanalından da canlı olarak takip edilebilecek. Peki, EBA TV canlı izle kanalı nasıl erişime açılır? İşte, tek tıkla ulaşabileceğiniz giriş yapmanıza gerek kalmadan izleyebileceğiniz EBA TV canlı izle kanalı hakkında detaylı bilgiler

GİRİŞ YAPMAYA GEREK KALMADAN EBA TV CANLI İZLE EKRANI

TRT EBA TV canlı yayını uzaktan eğitimin dördüncü gününde hız kesmeden devam ediyor. EBA TV TRT canlı yayını izlemek isteyen öğrenciler TRT'nin resmi sitesi üzerinden TRT EBA TV ekranında bulundukları öğrenim derecesine göre İlkokul, Ortaokul ve Lise yayınlarını bu ekran üzerinden canlı olarak takip edebiliyor.

EBA TV TELEVİZYON FREKANS BİLGİLERİ

Televizyon üzerinden EBA TV izlemek isteyen öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak oluşturulan kanallar aracılığıyla derslerini takip edebilecek.

EBA frekans ayarlama işlemi ve TRT canlı izle ekranına ulaşmak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…

2“30 Nisan’a kadar okulların tatil olmasına karar verildi”

“30 Nisan’a kadar okulların tatil olmasına karar verildi”

Koronavirüs Bilim Kurulu’yla ortaklaşa alınan karar sonrası uzaktan eğitim sürecinin uzayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatacağız. Ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan’a kadar okulların tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim hazırlığımız olduğu için daha da çalışmaları zenginleştirerek gereken ihtiyacı karşılaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili diğer mevzuat meselesi, ihtiyaçlar, sınavlar gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumumuzda olacak” diye konuştu.

EBA TV frekans ayarlama işlemleri için sonraki sayfaya geçiniz...

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TRT üzerinden yayın yapan EBA TV için frekans bilgileri HD ve SD olmak üzere iki kalitede yer alıyor. Televizyonları HD özelliğe sahip olan vatandaşlar ve televizyonunda HD özelliği bulunmayan vatandaşlar için farklı frekans bilgileri girilerek EBA kanalları uydu alıcısına dahil edilebilecek.

EBA ONLİNE UZAKTAN EĞİTİM İÇİN TIKLAYINIZ

EBA UZAKTAN EĞİTİM CANLI YAYININI TRT ÜZERİNDEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA eğitimlerini televizyonunuzdan izlemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

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EBA TV yayınını izlemek istiyor ve D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi dijital platformlara sahipseniz, görselde yer alan kanal numaraları üzerinden EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarına ulaşabilirsiniz. Eğer bu platformlara sahip değilseniz ve uydu alıcınız var ise lütfen sonraki sayfaya geçerek frekans bilgilerini edininiz.

5EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ (HD)

EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ (HD)

HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.

HD YAYIN frekans bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

6EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ (SD)

EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ (SD)

SD YAYIN frekans bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

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Lise öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Ortaokul öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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İlkokul öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önceki gün başlatılan uzaktan eğitime ilişkin "Oldukça iyi ve ortalamanın üzerinde. Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) birçok ülke ve altyapıya göre çok iyi hazırlık yapılmış." dedi.

Çevik, yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından önceki gün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile EBA üzerinden başlayan uzaktan eğitimi değerlendirdi.Uzaktan eğitimin Türkiye için çok yeni ve hızlı bir deneyim olduğunu dile getiren Çevik, ufak-tefek teknik eksiklikler yaşansa da bunların kayda değer olmadığını söyledi.Çevik, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim oldukça iyi ve ortalamanın üzerinde. EBA'da birçok ülke ve altyapıya göre çok iyi hazırlık yapılmış. Başlangıç olarak oldukça güzel." diye konuştu.

Ancak banttan yayının zamanla öğrencilerin konsantrasyonunun ve dikkatinin dağılması gibi eksi yanlarının bulunduğunu ifade eden Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden uzaktan canlı eğitim dediğimiz interaktif eğitimin kısmının geliştirilmesi de çok önemli. Bu sistemde öğrenciler tıpkı sınıftaymış gibi öğretmenlerini görüyor, parmak kaldırabiliyor, onlara soru sorabiliyor, soruları cevaplandırabiliyor hatta mesajlaşma bölümlerinden verilen izin kadarıyla şakalaşabiliyorlar. Biz mesela pazartesi günü uzaktan canlı eğitime İstiklal Marşı'nı okuyarak başladık."

- "Fırsat eşitliği oluşturdu"

Ahmet Çevik, uzaktan yayınla eğitimin kamuya açıldığını, öğretmenleri artık tüm aile bireylerinin takip ettiğini belirterek, bu nedenle eğitimcilerin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Uzaktan eğitimin devlet-özel, doğu-batı gibi kriterleri sıfırladığını ve eğitimde eşitlik sağladığını dile getiren Çevik, herkesin aynı sistemde, aynı formatta eğitim almasının söz konusu olduğunu anlattı.

Çevik, uzaktan eğitimin özel okullar için de bir sınav olduğunu, bazı kurumların hazırlıksız yakalandığını kaydederek, sürecin, herkesi uzaktan eğitime hazırlamak için bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

- "Türkiye için önemli bir tecrübe olacak"

ÖZ-KUR-DER Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, uzaktan eğitime başlanılmasının bu konuda Türkiye'ye gelecekte sağlayacağı faydalara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç, Türkiye için, son yıllarda küresel anlamda ciddi şekilde konuşulmaya başlanılan dijital eğitime geçiş konusunda önemli bir tecrübe olacak. Yıllar sonra biz oturacağız ve 'Ne garip işler yapmışız geçmişte, sabah karanlığında çocukları kaldırıp, servislere doldurup kilometrelerce öteye götürüp, türlü ek maliyetlerle garip garip işler yapmışız' diyeceğiz."

Çevik, Türkiye'de öğrenciler arasında okulu sevmeme oranının daha yüksek olduğunu belirterek, uzaktan eğitimlerle çocukların okula 5 gün değil de 2-3 gün giderek eğitimini alabileceğini anlattı.

Bu uygulamanın çocukları okula daha çok yönlendireceğini vurgulayan Çevik, bilgi öğrenmeyi içeren öğretim kısmının her yerden edinilebileceğini söyledi.

Çevik, "Ancak işin kişisel gelişim, davranış değiştirme, adabı muaşeret, duygusal gelişimi, duygu yönetimi gibi sosyal yönü barındıran kısımlar için okullara ihtiyaç duyulacak. Yani teorik kısmı çocuklar uzaktan alabilir ancak uygulamalı ve eğitim kısmını okullarda yapabiliriz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek bütçeli bakanlıklar arasında olduğunu dile getiren Çevik, "İleride haftanın belirli günleri de olsa uzaktan eğitime geçilmesiyle yüzde 50'lere varan tasarruflar sağlanabilir. Ayrıca öğretmen ve eğitim kalitesi de artırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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