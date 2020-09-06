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Haber Giriş: 06 Eylül 2020 - 16:19 | 

EBA TV ders programı yayımlandı! TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders saatleri

EBA TV ders programı ve saatleri araştırılıyor. Okullar 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile öğrenime başladı. Uzaktan eğitim 18 Eylül’e kadar devam edecek. EBA ilkokul, EBA ortaokul ve EBA lise derslerinin tekrarları da yine aynı gün içerisinde ekrana geliyor. İşte 7 Eylül TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri

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EBA TV ders programı yoğun ilgi görüyor. TRT EBA canlı yayın dersleri belirlenen programa göre yayınlanıyor. Bu programa göre 7 Eylül’de EBA ilkokul dersleri saat 09:00’da başlayacak. 1. sınıflar saat 09:30’da Türkçe dersine, 10:00’da matematik dersine girecekler. İşte TRT EBA TV ders programının tamamı…

2EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
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EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA ilkokul dersleri saat 09:00’da başlayacak. 1. sınıflar saat 09:30’da Türkçe dersine, 10:00’da matematik dersine girecekler.

3EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
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EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA ortaokul dersleri 7 Eylül’de saat 09:00’da Türkçe dersi ile başlayacak.

4EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
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EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

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