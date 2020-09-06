EBA TV ders programı yayımlandı! TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders saatleri
EBA TV ders programı ve saatleri araştırılıyor. Okullar 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile öğrenime başladı. Uzaktan eğitim 18 Eylül’e kadar devam edecek. EBA ilkokul, EBA ortaokul ve EBA lise derslerinin tekrarları da yine aynı gün içerisinde ekrana geliyor. İşte 7 Eylül TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri
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1
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EBA TV ders programı yoğun ilgi görüyor. TRT EBA canlı yayın dersleri belirlenen programa göre yayınlanıyor. Bu programa göre 7 Eylül’de EBA ilkokul dersleri saat 09:00’da başlayacak. 1. sınıflar saat 09:30’da Türkçe dersine, 10:00’da matematik dersine girecekler. İşte TRT EBA TV ders programının tamamı…
2
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EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
EBA ilkokul dersleri saat 09:00’da başlayacak. 1. sınıflar saat 09:30’da Türkçe dersine, 10:00’da matematik dersine girecekler.
3
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EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA ortaokul dersleri 7 Eylül’de saat 09:00’da Türkçe dersi ile başlayacak.