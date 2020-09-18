EBA TV ders programı yayımlandı! İşte 21 Eylül TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri
EBA TV ders programı ile ilgili MEB tarafından açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT ortaklığıyla yoluna devam edecek olan uzaktan eğitimde yeni yayın dönemine ilişkin gündemin masaya yatırıldığı toplantı İstanbul'da yapıldı. Bu toplantının ardından da EBA ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri belli oldu. İşte 21 Eylül uzaktan eğitim ders programı ve saatleri
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Bakan Selçuk, Selçuk, her çocuğun okuldaki derslerini TRT EBA'dan izleme imkanına sahip olduğunu, her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak içeriğin TRT EBA'da yer aldığını belirterek, yine EBA internet desteği de verildiğini anlattı. İşte EBA ders programı ve saatleri
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EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
21 Eylül’de EBA ilkokul kanalında saat 09:00’da Türkçe-4 dersi verilecek. Saat 10:00’da ,se 3. sınıflar için Türkçe dersi başlayacak. 2. sınıf dersleri 11:00’da, 1. sınıf dersleri ise 12:00’da izlenecek.