EBA TV ders programı yayımlandı! İşte 21 Eylül TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Bakan Selçuk, Selçuk, her çocuğun okuldaki derslerini TRT EBA'dan izleme imkanına sahip olduğunu, her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak içeriğin TRT EBA'da yer aldığını belirterek, yine EBA internet desteği de verildiğini anlattı. İşte EBA ders programı ve saatleri