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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 11:05 | 

EBA güvenlik kodu görünmüyor hatası nedir? EBA güvenlik kodu sorununun çözümü

Uzaktan eğitim aracı olan EBA’da zaman zaman teknik problem yaşanabiliyor. EBA güvenlik kodu görünmüyor hatası da bunlardan biri. EBA’ya erişim için öğrencilerin otomatik olarak verilen güvenlik kodunu sisteme girmeleri gerekiyor. EBA güvenlik kodu görünmüyor hatası nedir? EBA güvenlik kodu sorununun çözümüyle ilgili bilgiler.

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EBA’ya erişimde öğrenciler zaman zaman problemler yaşayabiliyor. Sisteme beklenenden çok kişinin aynı anda girmesiyle birlikte oluşan teknik sorunlar meydana geliyor. EBA’da yaşanan sorunlardan biri de güvenlik kodunun gözükmemesi.

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EBA güvenlik kodu internet tarayıcısı veya internet hızının yavaş olmasından kaynaklanabiliyor.

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Bu tip bir hatayla karşılaşan kullanıcıların sisteme yeniden girmeye çalışmaları, EBA uygulamasını güncellemesi ya da farklı bir tarayıcıdan EBA’ya giriş yapması gerekiyor.

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