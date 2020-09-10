EBA çok kalabalık hatası nedir? EBA çok kalabalık hatası çözümüyle ilgili bilgiler
Uzaktan eğitim ile birlikte öğrenciler teknolojiyi eğitim ve öğretimlerinde daha yoğun bir şekilde kullanıyor. EBA TV üzerinden verilen dersler sırasında ise bazı kullanıcılar 'EBA çok kalabalık hatası' alıyor. Peki EBA çok kalabalık hatasının nedeni nedir?’ EBA çok kalabalık hatası nasıl çözülür?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Uzaktan eğitimin adresi EBA'da zaman zaman erişim sorunları yaşanabiliyor. EBA kalabalık hatası da bunlardan biri. Kalabalık hatası nedeniyle canlı eğitime katılım sorunu yaşayan öğrenciler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, EBA kalabalık hatası nasıl çözülür?
2
Abone Ol
EBA KALABALIK HATASININ NEDENİ
"EBA çok kalabalık hatası" yaşanan yoğunluktan dolayı kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sisteme beklenenden çok kişinin aynı anda girmesiyle birlikte oluşan teknik sorun nedeniyle bu hata meydana geliyor.
3
Abone Ol
EBA ÇOK KALABALIK HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?
EBA çok kalabalık hatasının ayrıntılı içeriğinde ise şu satırlara yer veriliyor: "Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin! Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında." Bu tip bir hatayla karşılaşan kullanıcıların sisteme yeniden girmeye çalışmaları ya da alternatif yolları kullanmaları gerekiyor.