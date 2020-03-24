EBA canlı yayın frekans ve uydu ayarlama bilgileri - MEB EBA TV canlı yayın akışında hangi dersler var?

EBA canlı yayını eba.gov.tr üzerinden de takip edilebilecek. Ancak, sistemlerde oluşabilecek olası bir yoğunluğu önlemek için her sınıfın sistemden yararlanabileceği özel bir saat aralığı olacak. Örneğin 5.sınıf öğrencileri saat 09 ila 11 saatleri arasında sisteme girebilecekken, 7.sınıf öğrencileri 11 ila 13 arasında sistemde çevrimiçi olabilecek. Bu durum günlere göre değişkenlik gösterecek.



EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.



EBA dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ders programı aracılığıyla izlenebilecek. Öğrenciler ders programına göre EBA.gov.tr ekranına girerek uzaktan eğitimlerini alabilecek.