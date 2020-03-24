EBA canlı yayın frekans ve uydu ayarlama bilgileri - MEB EBA TV canlı yayın akışında hangi dersler var?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından EBA evden eğitim uygulaması pazartesi günü başladı. "eba.gov.tr"'den canlı olarak yayınlanan derslerden ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri faydalanıyor. TRT EBA TV sayfası üzerinden eğitimlerine devam edecek olan öğrenciler, dilerlese derslerini daha sonra tekrar izleyebilecek. MEB tarafından paylaşılan EBA TV canlı yayın frekans ve uydu ayarlama bilgileri kapsamında EBA ayarlama işlemi birkaç adımda gerçekliyor. Peki, MEB EBA TV canlı yayın akışında hangi dersler var? EBA frekans ayarı nasıl yapılı?
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen bir haftalık aranın sona ermesiyle uzaktan eğitim süreci resmen başladı. TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitim süreci kapsamında EBA frekans ayarını henüz yapamayanlar EBA canlı yayın uydu bilgilerini ve EBA kanal ayarlama frekanslarını araştırıyor. MEB'in paylaştığı TRT EBA TV canlı yayın frekans ayarlama bilgileriyle ders takibi yapılabilecek. İşte, EBA frekans ayarı yapma ve canlı EBA izleme linki.
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EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
3 farklı kanaldan yapılacak olan EBA TV canlı yayın programı, 3 HD (Yüksek Çözünürlüklü) ve 3 SD (Standart Çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 farklı kanaldan izlenebilecek. EBA TV İlkokul canlı yayını, EBA TV Ortaokul canlı yayını ve EBA TV Lise canlı yayını olmak üzere de uzaktan eğitim üç ayrı kanala bölünmüş olacak. Öğrenciler, yayın akışı ve ders programı bilgilerine EBA üzerinden ulaşabileceği gibi her akşam yayın sonunda da sonraki günün ders programı hakkında bilgi edinebilecek.
EBA canlı yayını eba.gov.tr üzerinden de takip edilebilecek. Ancak, sistemlerde oluşabilecek olası bir yoğunluğu önlemek için her sınıfın sistemden yararlanabileceği özel bir saat aralığı olacak. Örneğin 5.sınıf öğrencileri saat 09 ila 11 saatleri arasında sisteme girebilecekken, 7.sınıf öğrencileri 11 ila 13 arasında sistemde çevrimiçi olabilecek. Bu durum günlere göre değişkenlik gösterecek.
EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.
EBA dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ders programı aracılığıyla izlenebilecek. Öğrenciler ders programına göre EBA.gov.tr ekranına girerek uzaktan eğitimlerini alabilecek.
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EBA TV FREKANS AYARI BİLGİLERİ
HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.
HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.
HD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
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SD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
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TÜRKSAT KABLO TV KANAL NUMARALARI
EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecektir.
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HANGİ KANALLAR YAYIN YAPACAK?
TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. TRT bu yayınları SD (standart çözünürlüklü) ve HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü kalitesiyle toplam 6 kanal üzerinden gerçekleştirecek. Bu kanallara erişebilmek için frekans ayarlarınızı yapmanız gerekecek.
DİJİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLAR?
TRT EBA TV İlkokul; Türksat Kablo TV’de 465’inci, Türk Telekom Tivibu’da 401’inci, Turkcell TV+’ta 106’ıncı, D-Smart’ta 365’inci, Digitürk’te 151’inci kanalda. TRT EBA TV Ortaokul; Türksat Kablo Tv’de 466’ncı, Türk Telekom Tivibu’da 402’nci, Turkcell TV+’ta 107’nci, D-Smart’ta 366’ncı, Digitürk’te 152’nci kanalda. TRT EBA TV Lise; Türksat Kablo Tv’de 467’nci, Türk Telekom Tivibu’da 403’üncü, Turkcell TV+’ta 108’inci, D-Smart’ta 367’nci, Digitürk’te 153’üncü kanalda.
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KAÇTA BAŞLAYACAK?
İlkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci ve 6’ncı sınıflar 10.00 ve 10.30’da; 3’üncü ve 7’nci sınıflar 11.00 ve 11.30’da; 4’üncü ve 8’inci sınıflar 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00’te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00’te olacak. Lise 9’uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00’da; 10’uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30’da; 11’inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00’te; 12’nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30’da televizyon karşısına geçecekler.