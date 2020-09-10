EBA TV canlı ders giriş ekranı: EBA canlı ders girişi nasıl yapılır?
EBA canlı ders girişinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. EBA üzerinden öğrencilere canlı ders şeklinde eğitimler veriliyor. Günlük ders programları yine sistem üzerinden yayımlanıyor. Aynı zamanda TRT ilkokul, lise ve ortaokul kanalları üzerinden de yayınlar yapılıyor. TRT EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor. İşte EBA- EBA TV canlı yayın ders girişleri
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EBA canlı ders giriş ekranı, uzaktan eğitim sürecinde yoğun ilgi görüyor. 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler 18 Eylül'e kadar eğitimlerine bu şekilde devam edecekler. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayına başlayan uzaktan eğitim içerisinde yapılan canlı ders uygulamasından bu süreçte de faydalanılıyor. İşte EBA canlı ders giriş ekranı
Okul yöneticiniz tarafından size açılan canlı ders olup olmadığını aşağıdaki butona basarak kontrol edebilirsiniz. Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.
EBA CANLI DERS UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR? EBA uygulaması Google Play Store ve AppStore’dan indirilebiliyor.
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Uygulamada öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulamada, programda bulunan beyaz tahta uygulamasıyla ekran aktif şekilde kullanılarak ve Akademik Destek bölümünden yararlanılarak soru çözümü yapma gibi imkanlardan da faydalanılıyor. Ayrıca öğretmenler, sistem vasıtasıyla öğrencilerin başarı durumlarını ve projelerini EBA portfolyo üzerinden takip edebiliyor.