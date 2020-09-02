e-YDS başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 e-YDS başvuru tarihi
e-YDS başvuruları 2 Eylül ve 8 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. Sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak. e-YDS saat 13.45’te başlayacak, cevaplama süresi 180 dakika olacak. Peki e-YDS başvurusu nasıl yapılır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
e-YDS başvurusunun nasıl yapıldığı araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde e-YDS başvuruları ile ilgili detaylar açıklandı. Adaylar başvurularını 2 Eylül ve 8 Ekim tarihleri aralığında yapabilecekler. 2020 e-YDS başvuru ücreti 260 TL olarak açıklandı.
2
Abone Ol
E-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
17 Ekim’de düzenlenecek olan e-YDS işlemleri 2 Eylül ve 8 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. Sınav başvuru ücreti 260 TL olarak açıklandı.
Sınav ücretini yatıran adayların, ilgili sınava başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak aday bilgilerini kontrol etmeleri, eksik bilgilerini tamamlamaları, mevcut bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
0’la başlayan Y.U. Numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınav ücreti ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gereklidir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını AİS’de PROFİLİM alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarih olması gerekmektedir.
3
Abone Ol
Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00’te başlar (Gerekli hallerde başvuru işleminin başlama saati, Başkanlıkça yeniden belirlenebilir.). Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı takdirde, ilgili eYDS’nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer.
Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.