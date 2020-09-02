e-YDS başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 e-YDS başvuru tarihi

E-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 17 Ekim’de düzenlenecek olan e-YDS işlemleri 2 Eylül ve 8 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. Sınav başvuru ücreti 260 TL olarak açıklandı.



Sınav ücretini yatıran adayların, ilgili sınava başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak aday bilgilerini kontrol etmeleri, eksik bilgilerini tamamlamaları, mevcut bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.



0’la başlayan Y.U. Numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınav ücreti ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gereklidir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını AİS’de PROFİLİM alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarih olması gerekmektedir.



