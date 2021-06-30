MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriE Okul yüzdelik dilime göre liseler ve kontenjan bilgileri yayımlandı! E-Okul lise tercih robotu 2021
GeriGündem E Okul yüzdelik dilime göre liseler ve kontenjan bilgileri yayımlandı! E-Okul lise tercih robotu 2021
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 30 Haziran 2021 - 12:59 | 

E Okul yüzdelik dilime göre liseler ve kontenjan bilgileri yayımlandı! E-Okul lise tercih robotu 2021

E Okul kontenjan bilgileri ve okulların yüzdelik dilimleri robotunu erişime açtı. E Okul lise tercih robotu aracılığıyla okulların yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinebilecek olan öğrenciler, bu ekran aracılığıyla hangi okulun kaç puanla öğrenci aldığını görebilecek. Yüzdelik dilim bilgileri ve kontenjan bilgileri de E Okul tercih robotu üzerinden görüntülenebilecek. İşte, E Okul yüzdelik dilime göre liseler ve kontenjan bilgileri hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

E Okul yüzdelik dilim ve kontenjan robotu, internet üzerinden erişime açık olacak. E-Okul kontenjan robotu aracılığıyla öğrenciler tercihlerini kolayca yapabilecek. Öğrencilerin tercih robotu aracılığıyla merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme okullarını seçeceği süreçte, tercih robotu önem büyük yardımcı olacak. İşte, adrese göre liseler ve yüzdelik dilime göre liste tercihleri için detaylar

2ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.

ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

br>
Yüzdelik dilime göre lise tercihi için ise şu ekran kullanılacak;

3YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.

YÜZDELİK DİLİME GÖRE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

4

E-Okul tarafından yayımlanan Yüzdelik Dilimler 2020 yılına ait olup 2021 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi