E Okul yüzdelik dilime göre liseler ve kontenjan bilgileri yayımlandı! E-Okul lise tercih robotu 2021
E Okul kontenjan bilgileri ve okulların yüzdelik dilimleri robotunu erişime açtı. E Okul lise tercih robotu aracılığıyla okulların yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinebilecek olan öğrenciler, bu ekran aracılığıyla hangi okulun kaç puanla öğrenci aldığını görebilecek. Yüzdelik dilim bilgileri ve kontenjan bilgileri de E Okul tercih robotu üzerinden görüntülenebilecek. İşte, E Okul yüzdelik dilime göre liseler ve kontenjan bilgileri hakkında detaylı bilgiler
E Okul yüzdelik dilim ve kontenjan robotu, internet üzerinden erişime açık olacak. E-Okul kontenjan robotu aracılığıyla öğrenciler tercihlerini kolayca yapabilecek. Öğrencilerin tercih robotu aracılığıyla merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme okullarını seçeceği süreçte, tercih robotu önem büyük yardımcı olacak. İşte, adrese göre liseler ve yüzdelik dilime göre liste tercihleri için detaylar
ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU
Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.
ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZbr>
Yüzdelik dilime göre lise tercihi için ise şu ekran kullanılacak;