E Okul yüzdelik dilime göre liseler ve kontenjan bilgileri yayımlandı! E-Okul lise tercih robotu 2021

E Okul yüzdelik dilim ve kontenjan robotu, internet üzerinden erişime açık olacak. E-Okul kontenjan robotu aracılığıyla öğrenciler tercihlerini kolayca yapabilecek. Öğrencilerin tercih robotu aracılığıyla merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme okullarını seçeceği süreçte, tercih robotu önem büyük yardımcı olacak. İşte, adrese göre liseler ve yüzdelik dilime göre liste tercihleri için detaylar