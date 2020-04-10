E Okul veli bilgilendirme sınav başvurusu nasıl yapılıyor?
E Okul veli bilgilendirme sistemi aracılığıyla sınav başvuru süreci gerçekleştirilebiliyor. Liselere Giriş Sınavı olarak bilinen LGS için otomatik başvuru işlemlerinin yapılacağı E Okul veli bilgilendirme sınav başvuru sürecinde belirli aşamaların tamamlanması önem arz edecek. Peki, E Okul veli bilgilendirme sınav başvuru ayarları nereden ve nasıl yapılıyor? İşte, E Okul veli bilgilendirme girişi ve süreç hakkında merak edilen bazı bilgiler
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E Okul veli bilgilendirme sistemi hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. İnternet üzerinden kolayca ulaşılabilen E Okul veli bilgilendirme sistemi, bazı bilgilerin güncellenmesine imkan tanıyor. Veliler, öğretmenler ve yöneticiler tarafından kullanılabilen E Okul veli bilgilendirme sistemi, sınav başvurusu gibi süreçlerde de etkin oluyor. Peki, E Okul veli bilgilendirme sınav başvuru işlemleri nasıl yapılıyor? İşte, o detaylar
E Okul sınav başvuru işlemleri otomatik olarak yapılıyor. Ancak, veliler ve öğrencilerin bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Adres bilgileri, fotoğraf, yaş, eğitim bilgileri gibi verilerin doğru olup olmadığının teyit edilmesi, öğrenci ve velinin sorumluluğunda olacak.