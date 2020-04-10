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Eğitim
Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 17:41,

E Okul veli bilgilendirme sınav başvurusu nasıl yapılıyor?

E Okul veli bilgilendirme sistemi aracılığıyla sınav başvuru süreci gerçekleştirilebiliyor. Liselere Giriş Sınavı olarak bilinen LGS için otomatik başvuru işlemlerinin yapılacağı E Okul veli bilgilendirme sınav başvuru sürecinde belirli aşamaların tamamlanması önem arz edecek. Peki, E Okul veli bilgilendirme sınav başvuru ayarları nereden ve nasıl yapılıyor? İşte, E Okul veli bilgilendirme girişi ve süreç hakkında merak edilen bazı bilgiler

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E Okul veli bilgilendirme sistemi hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. İnternet üzerinden kolayca ulaşılabilen E Okul veli bilgilendirme sistemi, bazı bilgilerin güncellenmesine imkan tanıyor. Veliler, öğretmenler ve yöneticiler tarafından kullanılabilen E Okul veli bilgilendirme sistemi, sınav başvurusu gibi süreçlerde de etkin oluyor. Peki, E Okul veli bilgilendirme sınav başvuru işlemleri nasıl yapılıyor? İşte, o detaylar

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ NELER?

E Okul sınav başvuru işlemleri otomatik olarak yapılıyor. Ancak, veliler ve öğrencilerin bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Adres bilgileri, fotoğraf, yaş, eğitim bilgileri gibi verilerin doğru olup olmadığının teyit edilmesi, öğrenci ve velinin sorumluluğunda olacak.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. 

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. 

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. 

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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