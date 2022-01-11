E Okul VBS kapandı mı? e Okul not girişi ne zaman kapanacak? Karne notu görüntüleme hakkında bilgiler...

15 tatil heyecanı yaşayan öğrencilerin bir diğer gündemi de e Okul’un kapanacağı tarih oldu. 1. Kanaat döneminin sonra ermesine kısa süre kala notlarındaki son durumu kontrol eden öğrenciler, internette 'e-Okul giriş ekranı' ve 'e-Okul VBS giriş' aramalarını yapıyor.