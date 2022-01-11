E Okul VBS kapandı mı? e Okul not girişi ne zaman kapanacak? Karne notu görüntüleme hakkında bilgiler...
Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e okul VBS sistemine ziyaretler de arttı. Sözlü ve yazılı notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e- Okul VBS sistemine giriş yaparak karne notlarını görüntülüyor. Peki, E Okul VBS kapandı mı? e Okul not girişi ne zaman kapanacak?
15 tatil heyecanı yaşayan öğrencilerin bir diğer gündemi de e Okul’un kapanacağı tarih oldu. 1. Kanaat döneminin sonra ermesine kısa süre kala notlarındaki son durumu kontrol eden öğrenciler, internette 'e-Okul giriş ekranı' ve 'e-Okul VBS giriş' aramalarını yapıyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, genellikle 7 24 açık olur. Ancak bazen bakım ve onarım zamanlarında geçici süreliğine kapatılabiliyor. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
e Okul Not Görüntüleme
Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor. Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.