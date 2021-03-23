e-Okul neden açılmıyor? e-Okul'a neden girilmiyor? İşte en son gelişmeler
Öğrenci ve velilerin güncel sınav ve not bilgisi durumunu takip edebildiği e-Okul sistemi, 2020-2021 eğitim sezonunun devam ettiği şu günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Öte yandan pek çok öğrenci ve veli sisteme girişte problem yaşıyor. Peki, e-Okul neden açılmıyor? e-Okul'a neden girilmiyor?
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e-Okul VBS, öğrenci ve veliler tarafından yoğun olarak kullanılmaya devam ediliyor. Sisteme girişte problem yaşayan kişiler, bu konu hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, e-Okul sistemine giriş sorunu hakkında gelişmeler...
Bugün akşam saatlerinde e-Okul sistemine giriş yapmak isteyen kişiler sorunla karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Ancak e-okul giriş sayfasına girişler şu dakikalar itibariyle yavaş da olsa sağlanabiliyor.
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E OKUL HAKKINDA
Mobil uygulama üzerinden e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
Bakanlık, mobil uygulama ile velilerin öğrencilerinin durumlarını kolayca takip edebilmelerini ve öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını hedefliyor.