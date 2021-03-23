e-Okul neden açılmıyor? e-Okul'a neden girilmiyor? İşte en son gelişmeler

e-Okul VBS, öğrenci ve veliler tarafından yoğun olarak kullanılmaya devam ediliyor. Sisteme girişte problem yaşayan kişiler, bu konu hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, e-Okul sistemine giriş sorunu hakkında gelişmeler...



Bugün akşam saatlerinde e-Okul sistemine giriş yapmak isteyen kişiler sorunla karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.



Ancak e-okul giriş sayfasına girişler şu dakikalar itibariyle yavaş da olsa sağlanabiliyor.



