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E Okul ne zaman kapanacak 2023? e-Okul ekranı kapandı mı? MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ile not, karne ve devamsızlık bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#E Okul#MEB#E Okul VBS Girişi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 01:50

E Okul ekranının ne zaman kapanacağı karnelerin alınmasına sayılı günler kala veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sararken, devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve karne notları da e-Okul'dan takip edilmeye başlandı. MEB tarafından hizmet veren e-Okul sistemine, meb.gov.tr bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak erişim sağlanıyor. Karne öncesi yoğunluktan dolayı zaman zaman e-Okul sisteminde sorunlar yaşanabiliyor. Bu nedenle veliler E Okul ne zaman kapanıyor ve e-okul kapandı mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, MEB Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ve kapanış tarihi hakkında bilgiler.

1/5E Okul ne zaman kapanacak 2023 e-Okul ekranı kapandı mı MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ile not, karne ve devamsızlık bilgisi

e-Okul kapandı mı, e Okul ne zaman kapanacak, soruları karne öncesi takip ediliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, karnelerin alınmasına kısa süre kala veli ve öğrencilerin en çok ziyaret ettiği internet sitesi oldu. İkinci dönemi şubat ayında başlayan 2022 2023 eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te kapanacak. Karne günü öncesinde e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür belgeleri gibi bilgilere kolayca erişim imkanı sunan MEB e Okul VBS'de yoğunluktan dolayı aksamalar yaşanmaya başladı. Ancak öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.

2/5E OKUL KAPANACAK MI

E OKUL KAPANACAK MI?

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.

Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

3/5E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

4/5E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. 

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. 

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

5/5E Okul ne zaman kapanacak 2023 e-Okul ekranı kapandı mı MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ile not, karne ve devamsızlık bilgisi

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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#E Okul#MEB#E Okul VBS Girişi