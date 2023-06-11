E Okul ne zaman kapanacak 2023? e-Okul ekranı kapandı mı? MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ile not, karne ve devamsızlık bilgisi!

e-Okul kapandı mı, e Okul ne zaman kapanacak, soruları karne öncesi takip ediliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, karnelerin alınmasına kısa süre kala veli ve öğrencilerin en çok ziyaret ettiği internet sitesi oldu. İkinci dönemi şubat ayında başlayan 2022 2023 eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te kapanacak. Karne günü öncesinde e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür belgeleri gibi bilgilere kolayca erişim imkanı sunan MEB e Okul VBS'de yoğunluktan dolayı aksamalar yaşanmaya başladı. Ancak öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.