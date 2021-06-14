E-Okul karne notları görüntüleme ekranı! E-Okul karneler ne zaman açıklanacak?

- Matematik sorularının zor olduğuna dair eleştiriler var. Bu eleştiriler öğrenciler ve öğretmenlerden gelirse çok kıymetli. Sorular daha kolay olabilir miydi? Olabilirdi ama burada bir sıralama söz konusu. Sorular çok kolay olduğunda sıralayamıyoruz. Bizce sınav sonucuna göre sıralamak daha adil.



- Tüm öğretmenlerimizin aşı randevusu açıldı ve birkaç hafta içinde de bu süreç de tamamlandı. Dolayısıyla tam zamanlı olarak Eylül’de okulu açalım yüz yüze eğitime başlayalım istiyorum. Birinci önceliğimiz Eylül’de tamamen okulları açmak.



- Niyetimiz tümüyle yüz yüze eğitim yapmak. Ortaöğretimde bazı derslerin uzaktan alınabilmesi gibi seçeneklerimiz var. O derste öğrenciler kulüplerde çalışıp, başka faaliyetler yapacak zamanı olsun diye.