E-Okul karne notları görüntüleme ekranı! E-Okul karneler ne zaman açıklanacak?
E-Okul karne notları, dijital karne dolayısıyla ayrı bir öneme sahip olacak. Bu yıl 18 Haziran itibariyle öğrencilerin erişimine açılacak olan E-Okul karne notları görüntüleme ekranı, öğrenci numarası, kimlik numarası ile öğrenilebilecek olan E-Okul karne notları, fiziki karnede ise 2 Temmuz itibariyle görülebilecek. Peki, E-Okul karneler ne zaman açıklanacak? İşte, E-Okul karne notları görüntüleme ekranı!
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E-Okul karne notu görüntüleme ekranına okul numarası ve TC Kimlik Numarası ile ulaşmak mümkün olacak. Bu bilgilerle giriş yaptıktan sonra ekrandan ulaşılabilecek. Ancak karne ekranı, E-Okul tarafından 18 Haziran itibariyle erişime açılacak. Peki, E-Okul karne notu nasıl görüntülenebilecek? İşte, o bilgiler
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E-OKUL KARNELERE NASIL BAKILIR?
Öncelikle E-Okul ekranına giriş yapılır.
Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.
Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."
Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.
Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
Karneler ne zaman verilecek sorusu için önemli bir yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz’da okullardan alabilirler” dedi.
Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi:
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- Matematik sorularının zor olduğuna dair eleştiriler var. Bu eleştiriler öğrenciler ve öğretmenlerden gelirse çok kıymetli. Sorular daha kolay olabilir miydi? Olabilirdi ama burada bir sıralama söz konusu. Sorular çok kolay olduğunda sıralayamıyoruz. Bizce sınav sonucuna göre sıralamak daha adil.
- Tüm öğretmenlerimizin aşı randevusu açıldı ve birkaç hafta içinde de bu süreç de tamamlandı. Dolayısıyla tam zamanlı olarak Eylül’de okulu açalım yüz yüze eğitime başlayalım istiyorum. Birinci önceliğimiz Eylül’de tamamen okulları açmak.
- Niyetimiz tümüyle yüz yüze eğitim yapmak. Ortaöğretimde bazı derslerin uzaktan alınabilmesi gibi seçeneklerimiz var. O derste öğrenciler kulüplerde çalışıp, başka faaliyetler yapacak zamanı olsun diye.