E OKUL Ã–ÄžRENCÄ° VE VELÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ° NASIL YAPILIR?Â E Okul veli bilgilendirme sistemi, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in kritik bir Ã¶nem arz etmeye devam ediyor.Â



Ã–ÄŸrenciler, veliler ve Ã¶ÄŸretmenlerin uÄŸrak noktasÄ± olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dÃ¶nemin baÅŸlamasÄ±yla birlikte eÄŸitim dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yeniden gÃ¼ndemindeki konu oldu.Â



Ã–ÄŸrenciler hakkÄ±nda bÃ¼tÃ¼n bilgilerin var olduÄŸu bu sistem, eÄŸitim alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸeffaflÄ±k saÄŸlarken bilgilerin eriÅŸim kolaylÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da iÅŸleri oldukÃ§a kolaylaÅŸtÄ±ran bir yÃ¶ntem haline geldi.



Ã–ÄŸrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaralarÄ± kolayca eriÅŸim saÄŸlanabiliyor.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne baÅŸarÄ±lÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±ktan sonra sol menÃ¼de yer alan "Not Bilgisi" seÃ§eneÄŸine tÄ±klayÄ±n.



Bu seÃ§eneÄŸe tÄ±kladÄ±ktan sonra aÃ§Ä±lan pencerede Ã¶ÄŸrencinin not bilgilerine eriÅŸim saÄŸlayabilirsiniz.



