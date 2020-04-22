E devlet ve eczaneden maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske başvuru ekranı
Ücretsiz maske başvurusuları e devlet, PTT ve eczanelerden alınmaya devam ediyor. 20-65 yaş arası vatandaşlara dağırılacak olan ücretsiz maskeler, eczenelerden ücretsiz maske kodu alınarak, ya da e devlet ücretsiz maske başvuru ekranı üzerinden tamamlanıyor. 10 günde bir defa olmak kaydıyla 5 adet verilecek olan maske başvuruları devam ederken, vatandaşlar da ücretsiz maske nasıl alınır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, E devlet ve eczaneden maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Eczaneden ücretsiz maske kodu nasıl alırım? sorusu, son günlerde yanıtı en fazla araştırılan konulardan oldu. PTT ve eczaneler tarafından dağıtılan ücretsiz maske için internet üzerinden ücretsiz maske başvuruları birkaç adımda tamamlanıyor. İşte, e devlet, PTT ve eczaneden ücretiz maske alımıyla ilgili merak edilen bazı bilgiler...
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E DEVLET'TEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
Maske başvurusu birkaç adımda tamamlanabiliyor.
Öncelikle E-Devlet üzerinden maske başvurusu için sayfanın altında yer alan linke tıklamalısınız.
Linke açılınca sizden TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgiler talep edilecek. Bunları giriniz.
Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazınız.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna basabilirsiniz.
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Dilerseniz “Aile bireyi ekle” butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.Maske kodu, cep telefonlarına bakanlık tarafından gönderilmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 Nisan tarihli Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı bilgiye göre mesaj gelmeyen kişiler, eczanelere müracaat etmeleri halinde yeni bir kod alabilecek. E-DEVLET MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
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ECZANEDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ücretsiz maskelerin eczanelerden temin edilmesi uygulaması kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların Sağlık Bakanlığınca telefonlarına SMS kodu ulaştırılmadan eczanelere başvurmamasını istedi.
Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerin vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildiğini söyledi.
Pandemi sürecinde eczacıların büyük rol üstlendiğine, maske dağıtımının da onlardan birisi olduğuna işaret eden Çolak, "Birinci basamak sağlık çalışanları olarak her bir meslektaşımız günlerdir fedakarca çalışıyor." dedi.
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"SMS KODU VE T.C. KİMLİK NUMARASI İLE MASKE ALINABİLECEK"
Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."
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Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı:
"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."