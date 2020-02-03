Dünyayı korkutan manzara: Tehlikenin rengi 'kırmızı'

Ve Thwaites, tamamı erimesi halinde deniz seviyesini üç metre daha artırma potansiyeli bulunan devasa Batı Antarktika Buz Tabakası'nın tam merkezindeki kilit taşı gibi bir konumda bulunuyor. Yine de bu yıla kadar, bu buzulla ilgili hiçbir bilimsel çalışma yapılmadı.