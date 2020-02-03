Dünyayı korkutan manzara: Tehlikenin rengi 'kırmızı'
Küresel ısınma dolayısıyla Dünya'nın gidişatı pek de parlak değil. Bu bağlamda NASA'nın uzaydan yakaladığı bazı görüntüler, bilim insanlarını endişelendiriyor.
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Antarktika’daki 'Kıyamet Günü' buzulu neden hızla eriyor? İngiltere'yi ve dünyayı nasıl bir kıyamet bekliyor*
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Buzulbilimciler, Thwaites'i dünyadaki "en önemli" ve "en riskli" buzul olarak tanımlıyor. Hatta bazıları bu buzulu "kıyamet günü" olarak adlandırıyor. Devasa boyutlardaki bu buzulun yüzölçümü aşağı yukarı Britanya adası kadar.
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Dünyada deniz suyu seviyesindeki yükselişin yüzde dördü bu buzuldan geliyor. Tek bir buzul için bu çok ciddi bir oran. Uydu verileri, erime hızının da giderek arttığını gösteriyor. Bu buzulun tamamen erimesi halinde, deniz seviyesinin de yarım metreden fazla yükseleceği tahmin ediliyor.
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Ve Thwaites, tamamı erimesi halinde deniz seviyesini üç metre daha artırma potansiyeli bulunan devasa Batı Antarktika Buz Tabakası'nın tam merkezindeki kilit taşı gibi bir konumda bulunuyor. Yine de bu yıla kadar, bu buzulla ilgili hiçbir bilimsel çalışma yapılmadı.
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Thwaites, bir gecede yok olup gitmeyecek. Bilim insanları bunun 10 yıllarca, hatta muhtemelen 100 yıl süreceğini söylüyor. Yine de bu, çok rahatlatıcı bir durum değil.
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Örneğin Londra'da, su seviyesinde meydana gelebilecek 50 santimetrelik bir artış sonucunda 1000 yılda bir oluşacak bir fırtınanın oluşma sıklığı da 100 yıla kadar gerileyecek. Bu artışın bir metreye yükselmesi halinde ise bu süre 10 yıla kadar düşecek.
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Karbondioksit seviyelerinin sürekli olarak artması, atmosfer ve okyanusların ısınmasına yol açıyor.Sıcaklık enerji üretilmesi anlamına geliyor ve enerji de hem hava hem de okyanus akıntılarını yönlendiriyor.Prof. Dr. Vaughan, sistemdeki enerji miktarının artmasıyla birlikte büyük küresel süreçlerin değişmesinin de kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
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Bilim insanlarını dehşete düşüren bu görüntüler NASA tarafından yayınlandı. Dünya'ya neler oluyor? İşte uydudan çekilen inanılmaz görüntüler...
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Şimdi de Google Timelapse'in yayınladığı görüntülere bakalım. Bu görüntü İstanbul'dan... Takvimler 1984 yılını gösteriyor. Şimdi bir sonraki görüntüye geçelim.
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2019 yılına geldiğimizde ise İstanbul böyle görünüyor. Bu görüntüleri NASA çekse de, Google TimeLapse servisiyle kullanıcıların karşısına getiriyor. Gerçekten inanılmaz...
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Orta Asya'ya uzanalım şimdi de... Aral Gölü'nün yok olması için 100 yıl gerekmedi; sadece 14 yılda bu hale geldi. Soldaki fotoğraf tahmin edeceğiniz gibi 14 yıl öncesini gösteriyor.
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Bu kez kutuplara doğru uzanalım. Yer Alaska... Pedersen Buzulu'nun 1917 yazında çekilen bir görüntüsü...
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Aynı yer.. Ancak aradan on yıllar geçmiş ve 2005 yılı yazında bölge bu halde...
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Bir baraj gölü olan ve Kaliforniya'da bulunan Oroville Gölü'ndeyiz bu kez de... 2010 Temmuz'da çekilen görüntü solda... Sağdaki görüntü ise 2016 yılına ait... Değişim inanılmaz!
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Yine Alaska'dayız. Sanırız en büyük değişim bu bölgede yaşanıyor. Bear Buzulu 1909 yılı Temmuz'da böyleymiş ama...
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2005'te bu hale gelmiş... Yine görmek istemediğimiz bir görüntü...
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Yer yine ABD ve Oroville Gölü... Temmuz 2011 ve Ağustos 2014 yıllarında çekilmiş görüntüler böyle... Fark büyük!
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Alaska'daki Carroll Buzulu'nun 1906 yılının ağustos ayında çekilen bir fotoğrafı.
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Ve 2003 yılının eylül ayında çekilen bir fotoğrafı.
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ABD'nin Arizona ve Utah eyaletlerinde bulunan Powell Gölü'nün 1999 yılının mart ayında NASA tarafından yakalanmış görüntüsü ile 2014 yılının mayıs ayında çekilen bir görüntüsü.
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Brezilya'daki Rondonia Ormanı'nın 1975 yılının haziran ayında çekilen bir fotoğrafı ile 2009 yılının ağustos ayında çekilen bir fotoğrafı.
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1956 yılının sonbaharında Amphu Gölü'nün üstündeki bir noktadan görüldüğü gibi, Imja Buzulunun Himalayalar'da eritilmesi.
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Ve 18 Ekim 2007 yılı.
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Alaska'daki McCarty Buzulu'nun 1909 yılının temmuz ayında çekilen bir fotoğrafı.
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Ve 2004 yılının ağustos ayında çekilen bir fotoğrafı.
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Muir Buzulu'nun 1882 ağustos ayında çekilen görüntüsü ile 2005 yılının ağustos ayında çekilen bir görüntüsü.
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Pakistan'daki Dasht Gölü'nün 1999 yılı haziran ayında çekilen bir fotoğrafı ile 2011 yılının ağustos ayında çekilen bir fotoğrafı. Bu göl aynı zamanda çevreye temiz içme suyu ile enerji sağlıyor.
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Alaska'daki Muir Buzulu'nun 1941 yılının ağustos ayında çekilen bir görüntüsü ile 2004 yılının ağustos ayında çekilen bir görüntüsü.
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İsviçre ve İtalya arasındaki sınırda bulunan Alpler'deki Matterhorn Dağı'nın 1960 yılının ağustos ayında çekilen bir fotoğrafı.
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Ve 2005 yılının ağustos ayında çekilmiş olan bir fotoğrafı.
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Uganda'daki Mabira Ormanı'nın 2001 yılının kasım ayında çekilmiş olan bir görüntüsü ile 2006 yılının ocak ayında çekilmiş olan bir görüntüsü.
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İzlanda'nın dördüncü en büyük buz örtüsü olan Myrdalsjökull, 1986 ve 2004 yıllarında böyle görüldü.
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Yosemite Ulusal Parkı'ndaki Lyell Buzulu'nun 10 Eylül 2009 tarihindeki görüntüsü.
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Ve 16 Eylül 2014 tarihindeki görüntüsü.
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Alaska'daki Toboggan Buzulu'nun 1909 yılının haziran ayında çekilmiş bir görüntüsü.
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Ve 2000 yılının eylül ayında çekilmiş bir görüntüsü.
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Libya'daki Büyük İnsan Yapımı Nehir Projesi yapılmadan önce yani 1987 yılının nisan ayı ile 2010 yılının nisan ayında çekilmiş olan görüntüsü. Proje, dünyadaki en büyük mühendislik projesi.
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Peru'daki Qori Kalis Buzulu'nun 1978 yılının temmuz ayında çekilen bir görüntüsü.
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Ve 2011 yılının temmuz ayında çekilmiş bir görüntüsü.
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New Mexico'daki Elephant Butte Rezervuarı, 2013 yazında 41 yıl içinde en düşük seviyesine geldi. Fotoğraf, 2 Haziran 1994 tarihinden.
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Bu fotoğraf ise 8 Temmuz 2013'te çekildi.
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1940 ve 4 Ağustos 2005 tarihleri arasında Alaska'da Kuzeybatı Buzulu'nun erimesi... 2005'te çekilen görüntü bir sonraki karede ama hiç iç açıcı değil!
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4 Ağustos 2005.
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Alaska'daki Muir Glacier'in 13 Ağustos 1941 tarihindeki hali.
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Ve 31 Ağustos 2004 tarihindeki erimiş hali.
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30 Temmuz 1909 yılında Alaska'nın güneyindeki McCarty Buzul'u.
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Ve 2004 yılında buzuldan eser yok.
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30 Temmuz 1909 yılında Alaska'da eriyen McCarty Buzul'u.
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Ve 11 Ağustos 2004 yılı.
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Arjantin'deki Mar Chiquita Gölü'nün 1998 yılının temmuz ayında çekilen bir görüntüsü ile 2011 yılının eylül ayında çekilmiş bir görüntüsü.
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Uruguay Ormanı'nın 1975 yılının mart ayında çekilen bir görüntüsü ile 2009 yılının şubat ayında çekilen bir görüntüsü. Uruguay, ormanlık alanını 45.000 hektardan 900.000 hektara çıkarmayı başardı. Kaynak: Brightside, Msn.com