Teknoloji Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 10:49 , / 15 Mart 2020 - 10:49

Dünyaya asteroid çarpabilir iddiaları doğru mu? Dünyaya gelen meteor hakkında NASA görüşleri

Son günlerde dünyaya gelen meteor pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. NASA tarafından özel olarak takip edilen asteroid, dünyaya çok uzak bir noktada olmasına rağmen çarpma tehlikesi ile değerlendiriliyor. NASA'nın 1998 OR2 kodunu verdiği bu asteroid, 4,1 KM genişliğe sahip olması nedeniyle ürkütüyor. Peki, dünyaya gelen meteor için NASA'dan yapılan açıklamalar ne yönde? Dünyaya asteroid çarpabilir iddiaları gerçeği yansıtıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler