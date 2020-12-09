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Hürriyet
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Dünya
Fotoğraflar / Reuters / AA
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 07:00 | 

Son dakika haberler: Dünya koronavirüs karantinasında Vuhan’da hayat var

Koronavirüs nedeniyle birçok ülkede kısıtlamalar sürerken geçen yıl salgının ilk çıktığı Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde hayat neredeyse normale döndü. Yeni vakalar sıfırlanmış, maske zorunluluğu kalmamış. Alışveriş merkezleri ve sokaklara hayat geri dönmüş. Sokaklarda dans eden insanlara rastlamak bile mümkün.

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Geçen yıl 31 Aralık’ta ilk vakaların bildirildiği Çin’in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde hayat büyük ölçüde normale döndü.

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Koronavirüs dünya genelinde hâlâ etkisini sürdürürken, salgının başlangıç noktasında insanlar eski hayatlarına dönmüş durumda.

3PAZARYERİ DE AÇILDI
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PAZARYERİ DE AÇILDI

Aylardır yeni vaka bildirilmeyen Vuhan’da, insan ve araç trafiğinin yoğunluğu, alışveriş merkezlerindeki ve restoranlardaki kalabalık kent sakinlerinin salgın öncesi yaşama geri döndüklerini gösteriyor.

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Salgının başladığı nokta olduğu düşünülen pazar yeri geçtiğimiz hafta sonu açılırken, Vuhanlılar sebze-meyvenin yanı sıra kurbağa ve kaplumbağa almak için pazara akın etti.

5SOKAKLAR KALABALIK
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SOKAKLAR KALABALIK

Dünyanın birçok noktasında salgınla mücadele kapsamında kısıtlamalar devam ederken, Vuhan’ın gerek pazar yerinde gerek sokaklarında hayat normale dönmüş görünüyor.

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Birçok satıcının maske bile takmadığı gözlenen pazar yerinde, insanlar korkacak bir şey kalmadığı görüşünde.

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Sebze-meyve ve balık satışının yanında canlı kurbağa ve kaplumbağa gibi hayvanların satışları da devam ediyor.

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Düzenli olarak temizlenen şehrin sokakları kalabalık, insanlar, seyyar satıcılar ve sokak sanatçıları salgın hiç var olmamış gibi bir görüntü sunuyor.

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Sokaklardaki bu normalleşme havasına rağmen birçok Vuhanlı henüz tam olarak salgın öncesine dönülmediğini, ekonominin gördüğü zararın toparlanması için zamana ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

10İLK KAPATILAN YERDİ
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İLK KAPATILAN YERDİ

31 Aralık’ta Çin tarafından Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ‘virütik zatürree’ tanısıyla bildirilen 27 vakanın, yoğunlukla pazar yerinden alışveriş yapanlar ve satıcılar olduğunun tespitinin ertesi günü pazaryeri yetkililer tarafından kapatılmıştı.

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Virüsün kısa sürede yayıldığı kentte 50 bin vaka ve 4 bin can kaybı yaşanmış, kent hızlı bir şekilde 74 gün sürecek karantina sürecine girmişti.

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Kentin ve pazar yerinin salgının ortaya çıkışındaki rolü tam olarak tespit edilememiş olsa da virüsün egzotik hayvanların tüketilmesi kaynaklı olarak yayılmış olabileceği görüşü hâkim.

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Vuhan’da uygulanan katı tedbirlerin, geniş çaplı test uygulamasının nispeten normale dönüşte etkili olduğu belirtiliyor.

14ABD VE ABDE DURUM KRİTİK
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ABD VE AB'DE DURUM KRİTİK

Vuhan kentinde hayat normale dönse de ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde önlemler ve salgınla mücadele sürüyor.

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Sağlık sisteminin durma noktasına geldiği ABD’de yalnızca geçtiğimiz hafta 15 bin kişi hayatını kaybederken, bu sayı ülkede salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek sayı olarak kaydedildi.

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AB ülkeleri ise durumun daha da kötüleşmesini önlemek için tedbirleri uygulamaya koydu.

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Birçok ülkede sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanırken, restoranlar ve eğlence mekânları da kapatılmış durumda.

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Özellikle Noel’de vaka sayılarının artmasından endişe edilirken, insanların bir arada bulunmalarına da sayı kısıtlaması getirildi.

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