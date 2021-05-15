Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları temmuzda mı açılacak? Gözler o toplantıda!
Düğünlerin başlayacağı tarih için başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşların gözü resmi açıklamalara çevrildi. Tam kapanma süreci içerisinde kapatılan işletmelerden olan düğün salonları ile beraber nikah organizasyonlarına da kısa süreliğine ara verildi. Türkiye'nin normalleşme takviminin pazartesi günü açıklanacağı bildirilirken, düğünler için de temmuz ayı gündeme geldi. Peki, düğünler ne zaman yapılacak ve yapılacak mı? İşte, nikah ve düğünlerin açılacağı tarih hakkında öne çıkan açıklamalar.
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Düğün ve nikahların ne zaman başlayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Tam kapanma sürecinde artık son saatlere girildi. 17 günlük kısıtlama biterken gözler düğün salonlarının durumuna çevrildi. Türkiye'nin normalleşme planına göre düğünlerin belirli kısıtlamalarla temmuz ayından açılacağı öne sürüldü. Ancak düğünlerin başlayacağı tarih hakkında resmi açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan konu ile ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması ön görülüyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak Kabine Toplantısı ile beraber durumun netleşmesi bekleniyor.
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DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı.
Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.
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CNN Türk'te yayınlanan habere göre Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.
Düğünlerin akıbeti ile ilgili kararın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor.
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GENELGEDE AÇIKLANMIŞTI
Tam kapanma süreci ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelgeye göre; "evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek
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Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek" ifadesi kullanılmıştı.