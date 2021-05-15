Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları temmuzda mı açılacak? Gözler o toplantıda!

Düğün ve nikahların ne zaman başlayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Tam kapanma sürecinde artık son saatlere girildi. 17 günlük kısıtlama biterken gözler düğün salonlarının durumuna çevrildi. Türkiye'nin normalleşme planına göre düğünlerin belirli kısıtlamalarla temmuz ayından açılacağı öne sürüldü. Ancak düğünlerin başlayacağı tarih hakkında resmi açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan konu ile ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması ön görülüyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak Kabine Toplantısı ile beraber durumun netleşmesi bekleniyor.