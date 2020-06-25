Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana yasak olan düğünler 1 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacak. Düğünlerin hangi şartlarda ve nasıl tedbirler alınarak yapılacağı ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, düğünler nasıl olacak?
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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun da önerileri doğrultusunda düğün salonlarının, 1 Temmuz 2020'den itibaren, belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceği yönünde karar alınmıştı. Şimdi ise yayınlanan genelge ile düğünlerin nasıl yapılacağı netleşti. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın düğünler hakkındaki genelgesi...
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Bu kapsamda, düğün törenleri için kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ilave alınan tedbirler sıralandı.
Buna göre düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.
Düğünlerin yapılacağı mekanların işletmecileri/sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Düğün mekanının misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi, düğün mekanının girişinde görülebilir bir yere asılacak. Hazırlanan plan çerçevesinde mekanın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.
Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri, düğün yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.
Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel ve sorumlu, tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. vDüğün mekanlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin ve kafeterya, lavabolar) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. Teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.
Her masada yeterli sayıda, en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.
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GİRİŞTE MASKE DAĞITILACAK
Düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak. Ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak üzere) sağlanacak.
Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için, mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecek.
Düğün esnasında veya akabinde yemek ikramı olması durumunda 30 Mayıs tarihinde valiliklere gönderilen genelge hükümlerine ve Sağlık Bakanlığınca "Kovid-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulacak.
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TOKALAŞMA YAPILMAYACAK
Misafirlerin oturma düzeni, masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.
Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama ve sarılma yapılmayacak, mesafe korunacak.
Takı merasimi, hediyelerin, düğün mekanının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık gibi bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak.
Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. Fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kurallarına uyulacak. Ancak maske kullanmak ve mesafe kuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilecek.
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GELİN/DAMAT HARİÇ OYUN VE DANS OLMAYACAK
Genelge kapsamında düğün yapılacak mekanlarda, gelin damat hariç, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak. Sadece canlı müzik dahil misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.
Düğün mekanlarında bulunan mescitler, 22 Mayıs tarihli genelge hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecek.
Düğün mekanlarında bulunan kantin/kafeteryalarda temizlik, maske kullanımı ve mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılacak. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulacak.
Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmeyecek.
Davetlileri düğün yapılacak mekanlara taşıyacak otobüs veya minibüslerde Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler"e uyulacak.
Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb) temizlendikten sonra, araç misafire teslim edilecek.
Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Asansör içerisinde mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az bir metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.
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KAPALI ALANLARDA DÜĞÜNLER ARASI ZAMAN OLACAK
Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekanın sağlıklı havalandırılması için iki düğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılacak. Bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak.
Düğün yapılacak kapalı mekanlarda bulunan çocuk oyun alanları kullanılmayacak.
Açık/kır/bahçe gibi yerlerde yapılan düğünlerde, çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacak. Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için bir metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmayacak.
Köy ve sokak düğünlerinde düğün sahiplerine, düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken, bu genelge hükümleri tebliğ edilecek. Aynı zamanda düğün sahiplerinden genelge hükümlerine uyulacağına ilişkin taahhütname alınacak.
Yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb) tercih edilecek.
Düğün esnasında veya akabinde kokteyl gibi etkinliklerin olması halinde kokteyl gibi masaların arası en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecek.
Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.
Açık büfe uygulanması durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmalarını engelleyici bir cam siperlik bulundurulacak. İstenen yiyeceklerin önlemler dahilinde bir görevli tarafından misafirlere verilmesi sağlanacak.
Ortak kullanımda olan çay ve kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazların personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilecek.
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ETKİNLİKLERDE BU KURALLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK
Nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde de yukarıda belirtilen kural ve esaslara uygun hareket edilmesi sağlanacak.
Bu kapsamda, valilik ve kaymakamlıklarca düğün yapılacak mekanların faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemeler takip edilecek. Uygulamanın gözden geçirilerek gerekli hallerde güncellenmesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar alınacak.
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Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.