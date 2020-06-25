Düğünler nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Bu kapsamda, düğün törenleri için kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ilave alınan tedbirler sıralandı.



Buna göre düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.



Düğünlerin yapılacağı mekanların işletmecileri/sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Düğün mekanının misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi, düğün mekanının girişinde görülebilir bir yere asılacak. Hazırlanan plan çerçevesinde mekanın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.



Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri, düğün yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.



Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel ve sorumlu, tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. vDüğün mekanlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin ve kafeterya, lavabolar) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. Teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.



Her masada yeterli sayıda, en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.



