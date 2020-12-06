Son dakika... DSÖ’den çok önemli bir uyarı: Aşı geliyor diye sakın gevşemeyin...

UZUN BİR YOL VAR Video konferans yoluyla DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, “Salgının hâlâ uzun bir yolu var ve önümüzdeki günlerde liderler ve vatandaşlar tarafından alınan kararlar, hem virüsün kısa vadede seyrini hem de bu salgının nihayetinde ne zaman sona ereceğini belirleyecek” diye konuştu.