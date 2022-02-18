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Donetsk nerede, hangi ülkede? İşte patlamanın meydana geldiği Donetsk'ın haritadaki konumu

#Donetsk#Rusya#Ukrayna

Son dakika haberine göre Donetsk'ta patlama meydana geldi. Rus haber ajansı TASS, Donetsk merkezinde patlama sesi duyulduğunu belirtti. İlk bilgilere göre patlama hükümet binası yakınında bir araçta yaşandı. Patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, son gelişmelerin ardından Donetsk'in haritadaki konumu da gündeme geldi. Donbass Savaşı'nda Ukrayna'dan ayrılarak kurulan Donetsk, 2014'te bağımsızlık ilan etmişti. Peki, Donetsk nerede, hangi ülkede? İşte Donetsk'ın haritadaki konumu hakkında bilgiler.

1/5Donetsk nerede, hangi ülkede İşte patlamanın meydana geldiği Donetskın haritadaki konumu

Donetsk nerede, hangi ülkede? soruları meydana gelen patlamanın ardından vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Ukrayna-Rusya krizi devam ederken meydana gelen patlama ile Donetskin coğrafı konumu da merak konusu oldu. Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, 1920 yılında SSCB'nin büyük sanayi merkezlerinin kurulduğu bir yer olmuştu. 7 Nisan 2014'te bağımsızlık ilanını kabul eden Halk Konseyi ile bağımsız olan Donetsk coğrafi konum olarak dağınık ormanlık, atık yığınları, tepeler, nehirler ve göllerle çevrili bozkır arazide yer alıyor.

2/5DONETSK NEREDE

DONETSK NEREDE?

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Donbass Savaşı'nda Ukrayna'dan ayrılarak kurulan bir devlettir. DHC, Ukrayna yönetimini sivilleri katletmek ve savaş suçu işlemekle itham etmektedir. Kiev yönetimi ise DHC'nin Rusya'dan destek aldığını iddia etmektedir. Ancak Rusya bu iddiaları reddetmiştir.[kaynak belirtilmeli.

3/5TARİHİ

TARİHİ

Don Kazaklarının yoğun olarak yaşadığı bölge 19. yüzyılda Yekaterinoslav eyaleti olarak adlandırıldı. Serfliğin (toprak köleliği) kaldırılmasından sonra 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devrimi ile sanayide ve kömür üretiminde gelişme gösterdi. Demir yolu ağının kurulmasıyla bölge hızla gelişti.

Donbas, 1920 yılında SSCB'nin büyük sanayi merkezlerinin kurulduğu bir yer oldu. Bölgede birçok kömür madeni işletmeye açıldı fakat bunlar II. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından yıkıldı.

2 Temmuz 1932'de yeni bir idari birim oluşturuldu. Artemovsk ili ayrı bir merkez kabul edildi. 3 Haziran 1938'de Stalin'in önerisiyle Voroşilovgrad şehri Donetsk bölgesinin idari merkezi yapıldı ve kararname Yüksek Sovyet Prezidyumu tarafından onaylandı. O dönemde 1.837.000 nüfus ile bölge dört şehir ve 28 ilçeden oluşan bir idari teşkilatlanma haline getirildi.

4/5BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

2014 yılının başlarında Ukrayna'da Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması ve cumhurbaşkanlığı krizinin yaşanması iç savaş tehlikesi yarattı. Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB'nin şartlarına rest çekerek ülkeyi Rusya'ya yakınlaştırması muhalefette tepkiye yol açtı. AB yanlılarının Kiev'de başlattığı darbe hareketiyle Yanukoviç istifa etti ve 25 Mayıs 2014'te yapılmak üzere erken seçim kararı alındı. Ancak geçici olarak iktidarı devralan hükûmet, Rus nüfusun yoğun olarak yaşadığı doğu bölgelerine seçimsiz gayri meşru valiler atadı. Bu durum doğu eyaletlerinde protesto gösterilerinin başlamasına sebep oldu.

5/5Donetsk nerede, hangi ülkede İşte patlamanın meydana geldiği Donetskın haritadaki konumu

Protestolar gittikçe büyüdü ve göstericiler 6 Nisan 2014'te Donetsk valiliğini basarak binayı ele geçirdi. 7 Nisan'da Donetsk Halk Cumhuriyeti Egemenlik Deklarasyonu'nu ve bağımsızlık ilanını kabul eden Halk Konseyi kuruldu.

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#Donetsk#Rusya#Ukrayna