Bu yıl domateslerde görülen en tahribatlı virüslerden biri olan domates mozaik virüsü internette araştırılan konular arasında. Çiftçilerin korkulu rüyası olan domtes mozaik virüsü bir anda bitkiyi kurutması ile tanınıyor. Peki Domates mozaik virüsü nedir, belirtileri nelerdir?
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1
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Hastalık belirtisi:
Hastalık etmeni Tütün mozaik virüsü ve bu virüsün ırklarıdır.
Hastalıklı bitki artıkları, yabancı otlar, sigara ve tütün kırıntılarındayaşayı şını sürdürebilir. Konukçularından mekanik olarak ta şınır.
Yapraklar üzerinde açık yeşil, sarı ve koyu ye şil renkte mozaik lekelergörülür.
Yapraklarda kıvrılma ve deformasyonlar görülür.
Bitkilerde bodurluk oluşur. Yapraklarda mor renk oluşumu görülür.
Yaprak ve meyvelerde uzun kahverengi çizgiler görülür.Hastalığın görüldüğü bitkiler:Bütün sebzeler, tütün ve yabancı otlar etmenin konukçusudur.Mücadelesi:
2
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Kültürel Önlemler:
Fidelikte ve tarlada şüpheli görülen bitkiler imha edilmelidir.
Bakım i şlemlerinden önce eller bol sabun ve su ile yıkanmalıdır.
Fidelikte ve tarlada sigara ve tütün içilmemelidir.
Tütün artıkları herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.
Bakım içlerinde kullanılan aletler %5 lik hipolu su ile dezenfekteedilmeli.