Domates mozaik virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Hastalık belirtisi: Hastalık etmeni Tütün mozaik virüsü ve bu virüsün ırklarıdır.



Hastalıklı bitki artıkları, yabancı otlar, sigara ve tütün kırıntılarındayaşayı şını sürdürebilir. Konukçularından mekanik olarak ta şınır.



Yapraklar üzerinde açık yeşil, sarı ve koyu ye şil renkte mozaik lekelergörülür.



Yapraklarda kıvrılma ve deformasyonlar görülür.



Bitkilerde bodurluk oluşur. Yapraklarda mor renk oluşumu görülür.



Yaprak ve meyvelerde uzun kahverengi çizgiler görülür.Hastalığın görüldüğü bitkiler:Bütün sebzeler, tütün ve yabancı otlar etmenin konukçusudur.Mücadelesi: