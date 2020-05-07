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Gündem
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 14:41,

Dolunay nedir? Dolunay ne zaman?

Dolunay tarihleri özellikle astroloji tutkunları tarafından takip ediliyor. Mayıs ayında Akrep burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bu yıl ilk kez 10 Ocak'ta görülen dolunayın sonuncusu ise yılın 12. Ayı olan aralıkta kendisini gösterecek. Peki, dolunay nedir? Dolunay ne zaman?

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Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.

2DOLUNAY NE ZAMAN
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DOLUNAY NE ZAMAN?

Gündemdeki haberler ardından 2020 dolunay tarihleri bir kez daha gündeme geldi. Süper ay ya da süper çiçek ay olarak da adlandırılan bu Dolunay 7 Mayıs 2020 günü 12.45’de Akrep burcunda gerçekleşti. Süper ay ya da çiçek ayı olarak adlandırılan mayıs dolunayı keskin geçişlerle birlikte olumlu etkileri de beraberinde getirecek.

32020 GÖK OLAYLARI
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2020 GÖK OLAYLARI

10-11 Ocak 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden tamamı gözlenebilecek olan bu tutulma Türkiye Saati ile 20.05 – 00.15 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya’nın batısından da gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.10’da gerçekleşecek.

05-06 Haziran 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden gözlenebilecek 2020 yılının ikinci Ay tutulması ise Türkiye Saati ile 20.43 – 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Pasifik Okyanusu’nun batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.25’te gerçekleşecek.

21 Haziran 2020 Parçalı Güneş Tutulması: Genel Zaman ile 03.46 – 09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma ülkemizden de gözlenebilecek. Bazı illere göre tutulmanın zamanları (Türkiye Saati) aşağıdaki tablodan görülebilir. Ülkemiz bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş’in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.

05 Temmuz 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 03.04 – 05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Afrika’nın büyük bölümü, Avrupa’nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu’ndan gözlenebilecek.

30 Kasım 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 07.30 – 11.56 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.

14 Aralık 2020 Tam Güneş Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 13.34 – 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek ve Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan görülebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika (Arjantin) olacak.

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