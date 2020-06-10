Doğum izni süresi kaç gün ve kaç hafta? Doğum izni 2020 uzatıldı mı?

Hamilelikte Kadın İşçiye Periyodik Kontroller için Ücretli İzin Verilmesi Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilmektedir. Hamile kadın işçi, hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılabilmekte ve bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılamamaktadır.



Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilmektedir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirlemektedir. Bu süre, günlük çalışma süresinden sayılmaktadır.



Kanunda 2016 yılında yapılan düzenleme ile analık halinde çalışma ve süt izni hükümlerinin iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanacağı belirtilmektedir.



Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilmektedir.



Söz konusu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirlemektedir.