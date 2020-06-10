Doğum izni süresi kaç gün ve kaç hafta? Doğum izni 2020 uzatıldı mı?
Anne adaylarının gündeminde yer alan doğum izni süresi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği çerçevede kullanılabiliyor. Doğumdan belirli bir süre önce ya da tamamı doğumdan sonra olmak üzere kullanılabilen doğum izni, belirli şartları da beraberinde getiriyor. Annenin çalışma hayatında hak kaybına uğramaması için uygulanan doğum izni, özel sektör ve kamu için farklı işliyor. Peki, 2020 yılında özel sektör ve kamuda doğum izni uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Doğum izni için Koronavirüs kapsamında kamu çalışanlarını kapsayan yeni bir süreç gündeme geldi. Kovid-19'dan korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve tüm kamu çalışanı kadınlar için Cumhurbaşkanlığı tarafından idari izin imkanı gündeme getirildi. Buna göre kamuda çalışan hamile personel, gebeliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar idari izinli sayılacak. Doğum izni süreci sonrasında da devam edecek. Kamu çalışanları için uygun görülen bu kararın kalıcı olup olmayacağı henüz açıklanmadı.
Normal doğum izni süresi için kaç hafta olacağı ve detayları şu şekilde olacak;
Kanunlarda analık izin hakkı olarak bilinen doğum izni, kanunun 74. maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır;
Kadınlar genel olarak doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olarak toplam 16 hafta doğum izni kullanabilmektedir.
İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir.
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Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmamaktadır. Kanunda 2016 yılında yapılan düzenleme ile bu iznin, 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene de verilebileceği hükmü getirilmiştir.
Kadın işçi, çalışmasında sakınca olmadığı takdirde doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilmekte ve kullanmadığı doğum öncesi izni, doğum sonrası izinlerine ekleyerek kullanabilmektedir.
İş Kanununda 2011 yılında yapılan düzenleme kapsamında erken doğum yapması halinde kadın işçiye doğumdan önce kullanamadığı doğum izni sürelerini doğumdan sonra kullanabilme imkânı sağlanmıştır.
Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, işçi babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmektedir.
3 yaşını doldurmamış bir çocuğun evlat edinilmesi halinde eşlerden birine çocuğun alındığı tarihten itibaren 8 hafta süre ile izin kullandırılmaktadır.
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Hamilelikte Kadın İşçiye Periyodik Kontroller için Ücretli İzin Verilmesi
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilmektedir. Hamile kadın işçi, hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılabilmekte ve bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılamamaktadır.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilmektedir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirlemektedir. Bu süre, günlük çalışma süresinden sayılmaktadır.
Kanunda 2016 yılında yapılan düzenleme ile analık halinde çalışma ve süt izni hükümlerinin iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanacağı belirtilmektedir.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilmektedir.
Söz konusu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirlemektedir.
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Yarım Zamanlı Çalışma Hakk
Kanunun 74. maddesinde 2016 yılında yapılan ekleme ile Kadın işçiye doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren ücretinde herhangi bir kesinti olmadan isteği halinde yarım zamanlı çalışma hakkı verilebilmektedir.
Yarım zamanlı çalışma hakkı; birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gündür.
Çoğul doğumlarda bu sürelere 30’ar gün ilave edilmektedir.
Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre 360 gün olarak uygulanmaktadır.
3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçi ebeveynlerden biri de haklardan yararlanmaktadır.
Bu izinlerin kullanılması halinde kadın işçiye ayrıca süt izni verilmemektedir.
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Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller
Kanunun 55. maddesi uyarınca, kadın işçilerin 74. madde kapsamında doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılmaktadır.
Çalışma Süresinden Sayılan Haller
Kanunun 66. maddesine göre, çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılmaktadır.