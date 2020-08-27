Mehmet Mucahit CEYLAN- Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 11:47 |
Doğu Anadolu fayındaki izler bulunup, olası depremler tahmin edilecek
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi, TÜBİTAK iş birliğiyle Hazar Gölü'nde kapsamlı deprem araştırması yaptı. Türkiye'de ilk kez bir gölde mikrobatimetrik yöntemin kullanıldığı çalışmada göl tabanının yüksek çözünürlüklü görüntü morfolojisi elde edilecek ve sondajla göl tabanında karotlar alınarak, binlerce yıllık depremlerin izleri tarihlendirilecek. Çalışma sonucunda gölün altından geçen Doğu Anadolu fayına ait kollar ortaya çıkartılacak ve fayın ne kadar sürede bir tetiklenip harekete geçileceği tespit edilerek ileride olabilecek depremlerin zamanları tahmin edilebilecek.