Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? İşte son bilgiler

Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı aranacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımının ayrıntıları...